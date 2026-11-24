L’arrêt de BrickLink ne bloque pas tout : LEGO gère les commandes du Designer Program et Studio peut encore ouvrir vos fichiers locaux. Voici les accès qui restent utilisables.

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La fermeture de BrickLink n’empêche pas de recevoir un set du Designer Program ni de travailler sur un modèle Studio enregistré sur votre ordinateur. Ces deux activités reposent sur des accès différents de la place de marché, explique la FAQ officielle de BrickLink. Il faut donc distinguer l’achat de pièces auprès d’une boutique, une commande du programme de créations de fans et un fichier de construction.

Au 24 novembre, le dernier message de suivi ne confirme toujours pas l’heure de remise en service. Attendre le retour du site n’est pourtant pas nécessaire pour toutes les opérations.

Votre commande du Designer Program passe par LEGO

Les commandes du BrickLink Designer Program sont exécutées par LEGO.com et ne sont pas affectées par cette interruption, indique la plateforme. Pour un colis en retard, un suivi ou un problème avec le contenu reçu, le bon interlocuteur est donc le service client LEGO.com.

En pratique, commencez par retrouver votre confirmation pour identifier le circuit concerné. Une boîte issue du Designer Program ne se suit pas comme un panier de pièces acheté à un vendeur de la place de marché. Cette distinction évite de chercher un renseignement dans une interface actuellement inaccessible alors qu’il relève d’un autre service.

Les notices de la série 8 sont disponibles sans la boutique

Les propriétaires d’un set de la série 8 peuvent utiliser LEGO Builder. BrickLink propose aussi des PDF directs pour Dustmark Keep, référence 910064, Coconut Cape, 910065, Brick Railroad Locomotive, 910066, Hot Air Balloon, 910067 et University of Science, 910068.

Vérifiez la référence inscrite sur votre boîte avant de choisir le fichier. En conservant le PDF sur votre appareil, vous pourrez ensuite consulter les étapes sans dépendre du retour de la place de marché.

Studio : le fichier local fait la différence

Studio reste utilisable pour construire et produire des instructions à partir de fichiers locaux. Les fonctions connectées sont touchées : connexion au compte, modèles conservés uniquement dans My Studio, galerie, prix et certaines données de pièces.

Commencez donc par chercher une copie de votre projet sur votre ordinateur. Un modèle déjà enregistré localement permet de poursuivre le travail ; une création restée uniquement dans le service en ligne demande d’attendre le rétablissement de cet accès.

La page de suivi de BrickLink annonce qu’un courriel avertira les membres lors de la réouverture. Elle distingue ce retour effectif des simples points d’information : un rendez-vous annoncé ne garantit pas que la boutique sera accessible à cette heure.