Epic offre le jeu de plateformes coopératif du 26 novembre au 3 décembre. Horaires de Paris, récupération définitive et modes local, en ligne ou solo.

Bread & Fred est offert sur Epic : récupérez ces deux manchots avant le 3 décembre

Deux manchots attachés par une corde, une montagne à gravir et des chutes qui peuvent tout remettre en cause : Bread & Fred fait partie des jeux annoncés gratuits sur l’Epic Games Store du 26 novembre au 3 décembre 2026. Une fois récupéré pendant l’opération, le jeu reste dans votre bibliothèque ; il n’est pas nécessaire de terminer l’ascension avant la fin de l’offre.

La boutique française d’Epic affiche le jeu gratuit, au lieu de 13,49 €, jusqu’au 3 décembre à 16 h UTC. Le changement hebdomadaire a lieu à 8 heures du matin, heure du Pacifique, selon l’assistance de la boutique, soit 17 heures à Paris à ces dates. Il faut donc réclamer Bread & Fred avant le jeudi 3 décembre à 17 heures.

Récupérer le jeu et le télécharger sont deux étapes différentes

Connectez-vous à votre compte puis ouvrez la fiche officielle de Bread & Fred. Contrôlez que la réduction gratuite est bien affichée avant de confirmer la récupération. Une fiche qui affiche encore un prix ne doit pas être validée comme un achat payant dans l’espoir d’un remboursement automatique.

Epic précise qu’un compte et l’authentification à deux facteurs sont nécessaires pour réclamer les offres hebdomadaires. La confirmation d’ajout à votre bibliothèque est l’étape à vérifier : placer simplement le jeu dans ses souhaits ne revient pas à le récupérer.

Vous pourrez ensuite le télécharger plus tard. La fenêtre d’une semaine limite le moment où vous devez réclamer l’offre, pas le temps dont vous disposez pour y jouer après l’avoir ajoutée au compte.

En local ou en ligne, la corde oblige à jouer ensemble

La fiche Epic mentionne le multijoueur local, le multijoueur en ligne et le solo. L’offre concerne cette version PC pour Windows ; elle ne fournit pas une copie console. La présence du jeu sur une autre boutique ne transforme pas non plus la récupération Epic en licence Steam.

À deux, Bread et Fred doivent synchroniser leurs sauts. La corde peut vous aider à vous propulser, mais elle vous empêche aussi de laisser votre partenaire loin derrière. L’un doit parfois servir de point d’ancrage pendant que l’autre cherche une prise ou franchit un écart.

Le principe est coopératif jusque dans les erreurs. Une mauvaise impulsion peut entraîner les deux personnages vers le bas. Avant un saut difficile, convenir de celui qui reste en place et de celui qui bouge a donc davantage de sens que d’appuyer tous les deux au hasard.

Un mode solo existe si votre partenaire n’est pas disponible

Le jeu permet aussi d’attacher la corde à un rocher, Jeff, pour progresser seul. Le défi ne disparaît pas : vous remplacez la coordination entre deux personnes par la gestion de votre propre point d’appui. La présentation du développeur sur Steam détaille également ce fonctionnement.

Le français figure parmi les langues de texte sur Epic, et la compatibilité manette est annoncée. Si vous voulez jouer avec un ami en ligne, vérifiez ensemble vos versions et leurs possibilités de connexion : la simple présence d’un mode en ligne ne garantit pas, à elle seule, une coopération entre toutes les boutiques et toutes les plateformes.