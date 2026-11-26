Apple propose jusqu'à 150 € en carte cadeau du 27 au 30 novembre. Tableau français des modèles et méthode pour comparer avec une vraie remise.

Apple prépare jusqu’à 150 € en carte cadeau pour le Black Friday français, du 27 au 30 novembre 2026. Le montant dépend du modèle choisi. Avant de comparer cette offre à une promotion chez un revendeur, il faut surtout comprendre ce que l’on obtient : du crédit pour un achat ultérieur, pas une baisse équivalente du montant total à payer.

Le bon calcul dépend de votre prochain achat

Sur la page française de l’évènement, le maximum de 150 € concerne certains Mac. Les plafonds sont de 100 € pour l’iPad, 80 € pour l’iPhone et l’Apple Watch, et 60 € pour les AirPods. Ces montants ne s’appliquent donc pas à tous les produits de chaque famille.

Prenons un exemple fictif : si un appareil coûte 1 000 € et donne droit à 80 € de carte cadeau, il faut toujours prévoir une dépense de 1 000 €. Les 80 € ne prennent leur pleine valeur que si vous comptez réellement acheter autre chose chez Apple. Une réduction immédiate de 80 € chez un autre vendeur peut être plus intéressante pour celui qui veut simplement acheter cet appareil, sans dépense supplémentaire.

Les modèles éligibles et leurs montants en France

Voici les principales références du tableau officiel français. Les accessoires font l’objet d’une liste spécifique à vérifier avant commande.

Carte cadeau Produits éligibles 150 € MacBook Air M5 (13/15 pouces) ; MacBook Pro M5 Pro/Max (14/16 pouces) 100 € iPad Pro M5 (11/13 pouces) 80 € iPhone Air ; Mac mini ; iPad Air M4 (11/13 pouces) ; Apple Watch Ultra 4 60 € iPhone 16/17 ; AirPods Max 2 ; Beats 360 40 € iPhone 17e ; Apple Watch SE 3/Series 12 ; AirPods Pro 3 ; HomePod ; Beats Studio Buds +, Solo 4, Powerbeats Fit, Powerbeats Pro 2, Studio Pro 20 € AirPods 5 (deux boîtiers) ; HomePod mini 2 ; Beats Pill ; certains accessoires dont Apple Pencil Pro et Magic Keyboard

Trois points à vérifier au moment de commander

La première vérification concerne la référence précise : un nom de famille, comme MacBook Pro, ne suffit pas. La puce et la taille doivent correspondre à une ligne éligible. Le mieux est de contrôler que la carte attendue apparaît effectivement dans le panier, avant de valider le paiement.

La deuxième porte sur le vendeur. Cette opération est propre aux canaux Apple participants en France ; acheter le même modèle ailleurs ne donne pas automatiquement droit à la carte Apple. Une promotion proposée par un autre commerçant doit être comparée selon ses propres conditions.

Enfin, conservez la carte si vous hésitez à garder l’appareil : son utilisation peut compliquer un remboursement intégral en cas de retour. Les produits reconditionnés sont exclus de l’offre, et les stocks restent limités.

Les conditions affichent un début le 27 novembre à 0 h GMT et une fin le 30 novembre à 23 h 59 GMT, soit 1 h le 27 novembre et 0 h 59 le 1er décembre en France métropolitaine. Pour éviter toute ambiguïté au dernier moment, fiez-vous à l’offre réellement présentée lors de la commande plutôt qu’à une attente jusqu’aux dernières minutes.