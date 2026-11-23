Les musiques du défi inspiré de GTA 6 ont été retirées sur PC. McMillen dit les avoir découvertes avec les joueurs ; les consoles attendent leur correctif.

The Binding of Isaac retire ses musiques IA : le créateur affirme qu’il ne savait pas

The Binding of Isaac: Repentance+ retire les musiques générées par IA de son clin d’œil à GTA 6. Nicalis a annoncé un correctif PC le 21 novembre, après leur découverte par des joueurs. Edmund McMillen, le créateur d’Isaac, affirme qu’il ignorait leur présence. Sur consoles, le studio indique avoir soumis les corrections à Microsoft, Nintendo et Sony : cela ne confirme pas encore leur distribution.

Le clin d’œil à GTA 6 contenait une surprise de trop

Le 19 novembre, Repentance+ accompagnait son arrivée sur consoles d’une mise à jour PC et d’un défi quotidien inspiré de Grand Theft Auto. Ce « Crime Mode » détourne le sous-sol d’Isaac avec des armes, des policiers, un indice de recherche et des wagonnets à conduire. Une plaisanterie de lancement qui a rapidement déplacé l’attention vers sa bande-son.

Sur Reddit, le joueur ShweetsStuff a publié les éléments à l’origine de la découverte. Il ne se contente pas d’un son jugé artificiel : il décrit des métadonnées incluses dans plusieurs fichiers livrés avec le jeu, portant la mention « made with suno » et des identifiants renvoyant aux morceaux sur le service de génération musicale.

Ces traces sont plus précises qu’une impression à l’écoute. Elles ont été rendues publiques avec les noms des fichiers concernés et un exemple de leur commentaire interne. La controverse porte sur la musique du défi inspiré de GTA, sans établir que toute la bande originale d’Isaac serait générée.

McMillen affirme avoir découvert le problème avec les joueurs

Dans sa réaction publiée le 21 novembre, Edmund McMillen dit n’avoir eu aucune connaissance de ces musiques générées dans le défi quotidien. Il annonce chercher comment elles ont pu être intégrées et vouloir les faire retirer.

Quelques heures plus tard, Nicalis détaille les corrections, en commençant par la suppression des fichiers musicaux générés. L’annonce ne donne toutefois pas l’explication de leur arrivée dans la version distribuée. Le retrait répond au problème immédiat ; les responsabilités et les étapes de validation restent à éclaircir.

Pourquoi l’absence d’information sur Steam compte

Le débat ne concerne pas seulement le goût des joueurs pour ces morceaux. La documentation officielle Steamworks demande aux développeurs de décrire l’usage de l’IA générative pour les contenus livrés au public, notamment le son, les images ou les textes. Elle distingue les éléments préparés pendant le développement de ceux générés pendant une partie.

Dans ce cas, les morceaux étaient des fichiers inclus dans le jeu. Or, lors de notre consultation du 23 novembre, la fiche Steam de Repentance+ ne présentait pas de déclaration d’usage d’IA. Les avis récents y étaient extrêmement négatifs. Cette appréciation concerne les contributions des trente derniers jours et peut évoluer : elle ne constitue ni un sondage de tous les joueurs, ni une mesure isolant le seul effet des musiques.

Le correctif ne retire pas seulement des morceaux

Nicalis inclut également une correction du bug associant les objets Larynx et Car Battery. Le studio annonce poursuivre les améliorations du code réseau et de la stabilité, ainsi que la réparation d’une compatibilité avec les mods involontairement cassée. Ces travaux en cours ne doivent pas être confondus avec des problèmes déjà tous résolus.

Pour les joueurs PC, l’annonce du 21 novembre indique que le correctif devrait déjà être disponible. Pour ceux qui jouent sur PS5, Xbox Series ou Switch 2, aucun calendrier de distribution n’accompagne la soumission aux constructeurs. La prochaine information utile sera donc la validation et l’arrivée effective de cette mise à jour sur chaque console.