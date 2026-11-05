Bêta HyperOS 4 : que faire si Xiaomi vous a accepté mais ne propose aucune mise à jour ?

Votre candidature à la bêta HyperOS 4 a été acceptée, mais votre Xiaomi ne propose aucun téléchargement ? Xiaomi explique que la validation de l’inscription et la mise à disposition du paquet peuvent intervenir à des moments différents. Le fabricant distribue ses bêtas à un nombre limité de testeurs, par lots.

Commencez par le menu de mise à jour

Ouvrez Paramètres → À propos du téléphone → Xiaomi HyperOS, puis recherchez une mise à jour. C’est le chemin indiqué par Xiaomi France si aucune notification ne vous est parvenue. Si le téléphone ne propose rien, l’assistance invite à patienter.

Xiaomi indique que le recrutement peut se faire en deux vagues pour un même appareil. Son repère de dix jours pour le second lot part de la réception par le premier lot. Il ne correspond donc pas à un délai garanti après la validation de votre candidature.

Trois statuts qui correspondent à trois étapes

Ce que vous voyez Ce que cela vous indique Candidature approuvée Vous êtes accepté dans le programme. La distribution dépend encore du lot. Modèle annoncé dans une vague publique Le calendrier indique une fenêtre de déploiement selon le modèle et le marché. Téléchargement proposé dans les paramètres Votre appareil peut recevoir ce paquet. Vérifiez le numéro de version et les notes avant de l’installer.

Le calendrier mondial d’HyperOS 4 donne un repère pour les vagues publiques. Une notification vue chez un autre utilisateur ne suffit pas à dater l’arrivée de la bêta sur votre variante. Avant d’installer une bêta, sauvegardez vos données. Xiaomi indique que le retour à une version précédente n’est pas pris en charge par ses smartphones.

Assistance Xiaomi France sur l’inscription bêta, sauvegarde avant une mise à jour et assistance Xiaomi sur le retour à une ancienne version.