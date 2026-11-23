EA Connect permet de retrouver ses amis au-delà de sa liste de contacts console. Voici comment les ajouter et vérifier le Cross-Play.

Battlefield 6 : comment jouer avec vos amis sur PC, PlayStation et Xbox

Battlefield 6 permet aux joueurs PC, PS5 et Xbox Series X|S de jouer ensemble. Le Cross-Play est activé par défaut ; pour retrouver une personne sur une autre plateforme, ajoutez-la dans EA Connect, puis invitez-la dans votre groupe. Être amis sur la console ne remplace pas toujours cette étape dans le jeu.

La méthode sert aussi lorsqu’un ami change de machine. Au lieu de chercher seulement son ancien contact PlayStation ou Xbox, vous retrouvez son identité EA et vous gardez un point de contact commun.

Ajouter un ami dans EA Connect

L’assistance française d’EA consacrée au Cross-Play indique les commandes suivantes :

Lancez Battlefield 6. Ouvrez EA Connect avec R2 sur PlayStation, RT sur Xbox ou Tab au clavier. Accédez à la recherche de joueurs et saisissez l’ID EA de votre ami, ou son identifiant de plateforme. Validez, repérez le bon profil et sélectionnez Ajouter un ami. Demandez à l’autre joueur d’accepter la demande dans sa rubrique de demandes d’amitié. Une fois le contact présent dans vos amis EA Connect, utilisez l’onglet Groupe pour l’inviter.

Vérifiez ensemble l’identifiant saisi avant de multiplier les recherches. Un nom familier dans votre liste de contacts n’est pas forcément le même que l’ID EA utilisé en jeu. Si plusieurs résultats se ressemblent, comparez le profil avec votre ami avant d’envoyer une demande.

Un réglage à contrôler si les plateformes ne se retrouvent pas

Sur console, vérifiez que le Cross-Play n’a pas été désactivé lors d’une précédente session. Les options documentées se trouvent dans Paramètres > Système > Configuration. EA précise qu’on ne peut pas modifier ce choix lorsqu’on est déjà dans un groupe, sur un serveur ou en cours de recherche de partie.

Si vous jouez sur PS5 avec un ami Xbox, couper le Cross-Play vous empêche de profiter de cette association entre plateformes. Il faut donc réactiver l’option avant de constituer votre groupe. Le réglage ne correspond pas simplement à un filtre « consoles contre PC ».

EA explique que le matchmaking console donne la priorité aux autres joueurs console et peut élargir au PC si les participants manquent. Cela ne permet pas de garantir une partie exclusivement sur console en laissant le Cross-Play actif.

Le compte EA reste nécessaire, même sur Steam

Le guide officiel d’accès et d’association confirme que votre progression dépend du compte EA. Il distingue aussi l’application EA du compte lui-même : un joueur Steam n’a pas besoin de lancer EA app pour jouer, mais doit tout de même posséder son compte EA.

En cas de doute, ouvrez les paramètres de ce compte et consultez la page Connexions pour vérifier les plateformes associées. Il s’agit d’un contrôle d’identité, pas d’une invitation à dissocier vos accès. EA signale qu’une dissociation peut affecter les achats, la progression ou l’accès au jeu.

Par exemple, si votre ami vous voit connecté mais que vous ne retrouvez pas votre progression habituelle, le problème peut être différent d’un simple réglage Cross-Play. Comparez d’abord le compte EA utilisé avec celui de votre parcours précédent. Supprimer puis recréer des associations n’est pas une étape nécessaire pour envoyer une invitation.

Enfin, une invitation de groupe ne donne pas une licence Battlefield 6 à son destinataire. Chaque participant doit pouvoir accéder au jeu sur sa plateforme et remplir les conditions de son service en ligne. Le Cross-Play relie les joueurs compatibles ; il ne remplace pas cet accès.