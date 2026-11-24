Recrutement, équipement et entraînement : la nouvelle vidéo d’A.O.T. 3 détaille les préparatifs avant les expéditions du Bataillon d’exploration.

Dans L’Attaque des Titans 3, les préparatifs ne se limiteront pas à choisir une mission dans un menu. La vidéo officielle publiée le 24 novembre montre des déplacements dans l’enceinte des murs, des recrues à convaincre, un atelier pour améliorer son matériel et un parcours d’entraînement. De quoi comprendre comment le jeu relie la vie du régiment aux prochaines sorties face aux Titans.

Des recrues à choisir selon leurs compétences

La nouvelle démonstration de Koei Tecmo Europe, longue d’un peu plus de sept minutes, commence par des échanges avec les personnages. Elle passe ensuite au recrutement et à la composition de l’effectif. Les fiches affichent des niveaux et des compétences : les compagnons ne se distinguent donc pas seulement par leur apparence.

Un exemple précis apparaît avec Rufus Grimm, associé à une compétence d’ingénieur de niveau 1. Son recrutement affiche une condition liée au niveau de l’équipe technique. La séquence montre ainsi un intérêt concret à développer son organisation : certaines possibilités dépendent de sa progression, plutôt que d’être accessibles immédiatement.

L’atelier permet d’agir sur les caractéristiques du matériel

La démonstration s’attarde aussi sur la fabrication et le renforcement de l’équipement. Les menus présentent des pièces, des matériaux nécessaires et leurs caractéristiques, notamment pour les lames et le système à gaz. L’atelier donne donc un rôle aux ressources récupérées : elles servent à préparer le matériel employé lors des sorties.

Un arbre de développement complète cette préparation. La vidéo permet d’en voir la structure et les améliorations, sans établir à elle seule les combinaisons les plus efficaces. Ce sera un choix à examiner dans le jeu complet, en fonction de la manière de combattre et des ressources disponibles.

Un parcours pour travailler le déplacement tridimensionnel

La fin revient aux personnages connus de la série, avec un échange impliquant Mikasa, puis une épreuve de déplacement au moyen de l’équipement tridimensionnel. Le parcours met l’accent sur la trajectoire et la vitesse : l’entraînement montré donne une autre utilisation à la mobilité, hors d’un affrontement direct contre un Titan.

Ces séquences racontent surtout la préparation d’une expédition. Elles ne constituent ni un test de performances ni une démonstration exhaustive du monde à explorer.

Koei Tecmo annonce la sortie le 10 décembre 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC via Steam. Les textes français sont prévus, avec des voix japonaises. Le site officiel présente un jeu pour un joueur : mieux vaut donc regarder cette vie de régiment comme une aventure solo, sans lui attribuer un mode coopératif qui n’est pas annoncé.