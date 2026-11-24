ARMFlash adapte Flashpoint Archive à Android avec tactile, manettes et import SWF. Voici les appareils requis, l’espace nécessaire et les limites de compatibilité.

Vos anciens jeux Flash reviennent sur Android avec ARMFlash, au tactile ou à la manette

Les petits jeux Flash auxquels on jouait dans un navigateur ont une nouvelle porte d’entrée sur Android. Lancée le 23 novembre, ARMFlash adapte Flashpoint Archive aux téléphones et tablettes, avec commandes tactiles et prise en charge des manettes. L’application fait tourner les jeux sur l’appareil ; leur fonctionnement dépend toutefois du format utilisé et de la puissance disponible.

Derrière le projet, le développeur jpolo1224, également impliqué dans les émulateurs ARMSX2 et ARMSX3, propose une application native pour processeurs ARM 64 bits. Il ne faut pas confondre la taille de l’archive avec une liste de compatibilité : les plus de 200 000 jeux, animations et expériences préservés par Flashpoint ne sont pas autant de titres testés sur chaque smartphone.

Les jeux Flash et les anciens jeux Windows n’empruntent pas le même chemin

La documentation du développeur distingue deux fonctionnements. Flash s’appuie sur Ruffle, un lecteur intégré ; les jeux HTML5 utilisent le composant web d’Android. Les contenus Shockwave, Java et PopCap font tourner les lecteurs Windows de Flashpoint avec Wine et Box64, qui adaptent leur exécution au téléphone.

Cette seconde solution demande davantage de ressources. Le minimum annoncé est Android 9, un processeur ARM 64 bits et 3 Go de RAM, avec Vulkan ou OpenGL ES 3.0 pour le Flash natif. Le développeur recommande au moins 4 Go pour les lecteurs Windows et privilégie une puce récente et puissante pour ces formats.

Il faut aussi prévoir de la place : environ 100 Mo pour l’application et 470 Mo pour la base de données, auxquels s’ajoutent les jeux téléchargés. L’environnement Windows réclame environ 1 Go supplémentaire. La taille de la base ne correspond donc pas à celle de toute la ludothèque installée.

Les commandes se règlent pour chaque jeu

Le choix d’un titre ne suffit pas toujours à retrouver de bonnes sensations. Ces jeux étaient souvent pensés pour un clavier ou une souris. Dans son essai publié le 24 novembre, Android Authority souligne qu’il peut être nécessaire d’adapter les commandes tactiles ; les dispositions peuvent ensuite être conservées par jeu. Le média rapporte aussi une fluidité différente entre Alien Hominid et Rhythm Heroes. Il s’agit de ses observations, pas d’un test réalisé par Menow.

La version 1.2 publiée le 24 novembre développe justement ce travail sur les commandes : boutons déplaçables, profils sauvegardés et gestes associés à des touches. Elle ajoute également un onglet consacré aux animations Flash. Les versions récentes permettent d’importer ses propres fichiers SWF depuis l’application ou de les ouvrir avec ARMFlash depuis un gestionnaire de fichiers.

Pour essayer le projet, la page des versions du développeur rassemble les fichiers d’installation. La connexion sert à récupérer la base, les jeux et les composants nécessaires : mieux vaut commencer par un titre connu, régler ses commandes puis vérifier son fonctionnement avant de télécharger une grande sélection. Retrouver son ancien jeu de navigateur reste l’objectif ; la compatibilité et la fluidité se jugent jeu par jeu.