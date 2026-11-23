Le préchargement est ouvert sur PC, mobile et PS5. Voici les tailles annoncées, l’espace temporaire à prévoir et les horaires de maintenance en France.

Endfield : la prochaine mise à jour demande 55 Go à télécharger sur PS5

Les joueurs PS5 ont intérêt à regarder leur stockage avant le prochain lancement d’Arknights: Endfield. Le préchargement de la version « Meeting You in the World o’Shrooms » est ouvert : la notice du 23 novembre annonce environ 55 Go sur console, contre 7 Go sur PC et 4 Go sur mobile.

Le téléchargement et l’extraction n’occupent pas la même place

Plateforme À télécharger Place libre supplémentaire pour l’extraction PC 7 Go 11 Go Android / iOS 4 Go 4 Go PS5 55 Go 60 Go

L’espace d’extraction est libéré ensuite. Ces chiffres ne constituent pas la taille permanente du jeu installé.

PC : dans GRYPHLINK, utilisez l’icône « Pre-Download », à gauche du bouton de lancement.

dans GRYPHLINK, utilisez l’icône « Pre-Download », à gauche du bouton de lancement. Android et iOS : ouvrez l’icône « Pre-Download Resources » sur l’écran de connexion. Jouer est impossible pendant ce téléchargement ; son accès ferme le 24 novembre à 22 h 30, heure de Paris.

ouvrez l’icône « Pre-Download Resources » sur l’écran de connexion. Jouer est impossible pendant ce téléchargement ; son accès ferme le 24 novembre à 22 h 30, heure de Paris. PS5 : sélectionnez le jeu à l’accueil, appuyez sur OPTIONS et lancez la recherche de mise à jour.

Les deux intitulés anglais ci-dessus sont ceux de la notice ; leur traduction dans votre client peut varier. Sur PS5, Sony indique précisément « Vérifier si des mises à jour sont disponibles » dans son assistance française.

La coupure tombe dans la nuit de mardi à mercredi

En France métropolitaine, la maintenance Europe est prévue du mardi 24 novembre à 23 h au mercredi 25 novembre à 5 h. La connexion sera indisponible. Les ressources déjà préchargées réduiront les données restant à récupérer.

Pour organiser votre soirée, séparez deux questions : avez-vous terminé votre session avant la coupure, et le téléchargement a-t-il réellement abouti ? Un préchargement lancé ne vaut pas un préchargement terminé. Sur une connexion partagée, commencez assez tôt pour pouvoir vérifier son résultat avant de laisser votre appareil de côté.

Sur PS5, vous pouvez aussi préparer les téléchargements en mode repos. Le guide officiel Sony demande d’activer la connexion à Internet pendant le repos, puis les mises à jour automatiques des jeux. Son menu distingue le téléchargement automatique de l’installation automatique : choisissez selon votre façon d’utiliser la console.

Deux récompenses, deux conditions à distinguer

Le guide de version propose 1 000 Oroberyl à réclamer avant le 24 novembre à 23 h. Les 900 Oroberyl de compensation concernent les personnages créés avant la mise à jour ; ils arriveront par courrier après maintenance, à récupérer avant la suivante.

Notre conseil pratique : traitez la récompense du guide comme une action à faire avant la coupure, puis réservez une vérification du courrier à votre retour. Cela évite de confondre une réclamation manuelle avec une compensation envoyée ultérieurement.