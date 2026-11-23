Image : Bonfire Studios, kit presse officiel d’Arkheron.

Arkheron sera jouable gratuitement du 27 au 29 novembre pour son premier week-end d’accès anticipé sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Bonfire Studios prévoit aussi une prolongation jusqu’au 6 décembre pour les membres de serveurs Discord partenaires. Ce second accès obéit à des conditions précises : rejoindre n’importe quel serveur ne suffira pas.

Trois joueurs, une tour et des capacités qui changent avec le butin

Arkheron est un jeu compétitif en vue surélevée où les objets équipés façonnent les capacités du personnage. La fiche officielle Steam décrit notamment Spires, des affrontements entre deux équipes de trois, et Ascension, où quinze trios se disputent la montée d’une tour. Réunir quatre reliques d’un même ensemble transforme le personnage en Eternal ; mélanger les ensembles offre d’autres combinaisons.

L’intérêt du week-end gratuit sera de vérifier si cette construction en cours de partie fonctionne avec votre groupe : comprendre les objets, communiquer et savoir quand changer de stratégie font partie de la proposition. Il ne s’agit pas seulement de choisir un héros avant le départ et de conserver son équipement jusqu’à la fin.

Le lancement du 27 novembre reste un accès anticipé. La présence d’une date de sortie ne signifie pas que le développement sera terminé. Les performances, la stabilité et l’évolution du contenu devront être jugées sur la version réellement disponible ; aucune mesure de fluidité n’est promise ici.

La présentation officielle du gameplay publiée en 2025 montre ce principe : quatre objets déterminent les capacités, et un ensemble complet permet la transformation en Eternal. Cette vidéo explique la boucle de jeu ; les dates et conditions de l’essai viennent de l’annonce de novembre.

La semaine supplémentaire passe par un serveur partenaire

Dans son annonce du 18 novembre, Bonfire détaille trois étapes : télécharger l’édition gratuite Friend Pass, rejoindre un serveur Discord participant et connecter son compte Discord à Arkheron. Du 30 novembre au 6 décembre, les joueurs admissibles pourront accéder à Ascension, Spires et aux parties personnalisées sans avoir un propriétaire du jeu dans leur groupe.

Ils pourront jouer seuls dans la recherche de partie ou rejoindre d’autres joueurs. Représenter publiquement le serveur avec son signe distinctif n’est pas obligatoire. La liste des partenaires et le guide de connexion doivent être communiqués avant lancement : il faut donc attendre cette liste officielle, plutôt que de se fier à un serveur qui se présenterait lui-même comme partenaire.

Cette prolongation se distingue du week-end initial, ouvert à tous. Elle ne transforme pas non plus le jeu en titre définitivement gratuit.

Après le 6 décembre, le Friend Pass change de rôle

Les conditions habituelles du Friend Pass reprennent ensuite. Le tutoriel et l’entraînement restent accessibles seul ; pour les modes compétitifs et les parties personnalisées, il faut rejoindre quelqu’un qui possède Arkheron. C’est une invitation à jouer ensemble, pas l’attribution d’une licence complète permanente.

Les fonctions communautaires annoncées couvrent Steam, PS5 et Xbox Series X|S avec crossplay. Sur Steam, l’éditeur liste une interface et des sous-titres français, mais pas de doublage français. L’offre décrite ici porte sur un accès temporaire gratuit ; elle ne demande pas d’acheter une licence complète pour le premier week-end.