Votre équipement suit votre Embark ID. Pour retrouver votre partie sur une autre plateforme, il faut associer le bon compte avant de repartir.

ARC Raiders : comment garder votre progression en passant du PC à la console

Pour retrouver votre progression ARC Raiders sur une autre plateforme, utilisez le même Embark ID. C’est ce compte qui porte votre parcours et vos cosmétiques. La bonne démarche consiste à lui associer la nouvelle plateforme, plutôt qu’à créer un deuxième profil en lançant le jeu sur votre nouvelle machine.

Le piège vient de la différence entre le compte de la plateforme et celui du jeu. Votre compte PlayStation, Xbox ou Steam permet de vous identifier sur un appareil ; l’Embark ID relie ces accès à votre progression ARC Raiders. Reprendre le même pseudonyme sur deux comptes séparés ne les réunit pas.

Repérez d’abord le compte qui contient votre partie

Le centre d’aide officiel d’Embark confirme la progression partagée entre Steam, PS5 et Xbox Series X|S. Il précise aussi qu’un joueur de THE FINALS, ou un participant aux tests ARC Raiders, peut déjà disposer d’un Embark ID.

Avant toute association, partez donc de la plateforme sur laquelle votre progression est déjà visible. Si vous avez joué sur PS5 et que vous préparez une installation Steam, utilisez votre accès PlayStation pour ouvrir ce compte existant. Cela permet de travailler depuis le profil que vous souhaitez conserver, plutôt que depuis un identifiant neuf dont vous ne connaissez pas encore les associations.

Cette liaison concerne votre profil dans le jeu. Elle ne doit pas être confondue avec l’autorisation d’installer ou de lancer ARC Raiders sur une autre boutique : vérifiez séparément que vous disposez bien de l’accès au jeu sur la machine choisie.

Associer la nouvelle plateforme au bon Embark ID

Le guide de gestion des comptes Embark propose deux parcours. Les libellés ci-dessous décrivent en français les fonctions documentées en anglais ; ils ne constituent pas une transcription d’une interface française vérifiée.

Ouvrez la page de votre Embark ID et connectez-vous avec la plateforme déjà liée à votre progression. Ouvrez le menu portant votre nom de compte. Choisissez la rubrique des plateformes connectées. Ajoutez le compte de la nouvelle plateforme, puis terminez son authentification. Vérifiez dans cette rubrique que les deux plateformes correspondent bien à vos comptes.

Le premier lancement du jeu propose aussi de créer un compte ou d’en associer un existant. Si vous avez déjà une progression, choisissez l’association au compte existant. Le QR code ou le lien affiché permet alors de continuer l’identification avec la plateforme déjà reliée à votre Embark ID.

Si deux profils existent déjà, ne tentez pas une fusion improvisée

Le service accepte un seul compte par plateforme sur un Embark ID. Un message indiquant que le compte possède déjà du contenu enregistré peut révéler une association à un autre Embark ID. Cela ne signifie pas que les deux parcours vont être additionnés.

Changer une association ne transporte pas la progression d’un Embark ID vers un autre. Par exemple, si vous avez avancé sur PS5 avec un premier profil et sur Steam avec un second, reconnecter Steam ailleurs ne fusionne pas automatiquement les équipements obtenus de chaque côté. Repérez celui que vous souhaitez conserver avant d’agir.

Autre contrainte utile : la plateforme utilisée à la création du compte ne peut pas être retirée librement. Le support doit intervenir pour cette association d’origine. Embark impose également des restrictions lorsqu’on souhaite remplacer le compte d’une plateforme par un autre.

En cas d’erreur, conservez les identifiants des comptes concernés et contactez le support depuis le profil qui possède votre progression. Évitez de multiplier les nouveaux comptes pour essayer les combinaisons : votre objectif est de retrouver le même Embark ID, pas d’en créer un supplémentaire.