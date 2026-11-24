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Une petite tablette pourrait rejoindre les smartphones OSTA. Selon Digital Chat Station, cité le 23 novembre par IT Home, la marque liée à Huawei aurait déjà prévu un modèle compact, vraisemblablement proche de la MatePad mini. Il s’agit d’une fuite sur un produit en préparation, pas d’une tablette officiellement présentée.

L’information arrive quelques jours après les débuts du smartphone OSTA O1 Pro. Pour qui cherche un appareil moins encombrant qu’une tablette classique, c’est surtout le format annoncé qui mérite l’attention : un petit écran destiné à une utilisation mobile, plutôt qu’un nouveau grand modèle pour le bureau.

Le dirigeant confirme une gamme plus large, sans détailler cette tablette

Liu He, le responsable de la marque, a répondu sur Weibo à une question sur de futurs ordinateurs, bracelets et appareils pour la maison. Dans la réponse reproduite par IT Home, il explique que les téléphones constituent seulement le début d’un écosystème plus vaste. Cette déclaration donne du poids à l’idée d’autres catégories de produits, mais ne confirme ni le nom ni les caractéristiques de la tablette évoquée par la fuite.

Digital Chat Station distingue, pour sa part, une première phase où OSTA reprendrait largement des bases matérielles Huawei, puis des créations davantage autonomes. Le rapprochement avec la MatePad mini relève de cette information attribuée à l’informateur. Il ne permet pas de recopier la fiche technique de la tablette Huawei comme celle d’un futur modèle OSTA.

Ce qui manque avant d’en faire une option d’achat

Aucun prix, calendrier de commercialisation, processeur ou équipement définitif n’est fourni pour cette tablette. La version du système, les applications disponibles et les accessoires compatibles restent également à préciser. Une ressemblance avec un appareil existant ne garantit pas un équipement identique.

Pour un achat en France, la question préalable sera celle d’une distribution locale, avec un tarif européen et un suivi clairement annoncés. Aucune disponibilité française n’est établie dans les informations consultées. Il serait donc prématuré de reporter un achat en attendant ce seul projet. Le prochain élément concret à surveiller est une annonce OSTA nommant la tablette, accompagnée de sa fiche et de ses marchés de lancement.