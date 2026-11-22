Fichiers, images, quiz ou recherche Web : plusieurs outils IA peuvent déjà s’essayer gratuitement. Les fonctions à vérifier et les limites avant de payer.

Une application promet de résumer vos documents, de créer des images ou de répondre à vos questions grâce à l’IA ? Avant de sortir votre carte bancaire, vérifiez si la fonction recherchée est déjà proposée dans un service gratuit. ChatGPT, Gemini et Microsoft Copilot permettent de commencer sans abonnement payant, avec des limites qui varient selon les outils et les comptes.

Le bon réflexe consiste à comparer le besoin exact : lire un fichier de temps en temps, réviser avec des fiches, rechercher une information ou travailler directement dans un logiciel. Une interface plus pratique peut justifier un achat. Mais payer simplement pour découvrir une fonction déjà accessible ailleurs mérite au moins un essai préalable.

Quelles fonctions peut-on essayer avant de payer ?

Le tableau ci-dessous sert de point de départ, pas de classement de qualité. Il porte sur les offres grand public. Un compte professionnel ou scolaire peut avoir des règles différentes, et la présence d’une fonction dans l’offre ne garantit pas un quota suffisant pour une utilisation intensive.

Votre besoin Service à essayer Accès gratuit et limite à connaître Interroger une image ou un fichier ChatGPT Les envois de fichiers et d’images sont inclus, avec des plafonds propres à ces outils. Créer une image à partir d’une description ChatGPT La création est accessible gratuitement ; atteindre sa limite peut imposer d’attendre. Créer des quiz et des fiches de révision Gemini Ces fonctions figurent dans l’offre sans forfait Google AI. Les limites et conditions du compte s’appliquent. Obtenir une réponse alimentée par une recherche sur le Web Microsoft Copilot La recherche Web fait partie du service gratuit. Vérifiez les pages citées avant de retenir un chiffre ou une date. Résumer une page pendant sa consultation Copilot dans Edge Microsoft inclut cet usage dans la présentation de Copilot gratuit. Ce n’est pas l’intégration complète dans les logiciels Microsoft 365.

OpenAI confirme ces possibilités dans sa FAQ de l’offre gratuite : les outils tels que les fichiers, l’analyse de données, les images et la voix ont des limites séparées. Le service affiche une notification lorsqu’un plafond applicable est atteint. Ne déduisez donc pas d’un chat encore utilisable que toutes ses fonctions sont disponibles au même moment.

Pour Gemini, le tableau officiel des offres place notamment les quiz et flashcards, Canvas et certaines créations d’images dans la colonne sans forfait Google AI. L’accès étendu des formules payantes ne doit pas être confondu avec la simple présence de la fonction. Google précise que les limites dépendent entre autres de la complexité des demandes, du modèle et de la discussion.

Commencez sur le site officiel pour identifier ce que vous payez

Ouvrez directement ChatGPT, Gemini ou Copilot dans votre navigateur, puis vérifiez l’offre associée à votre compte. Cela permet de distinguer le service d’origine d’une autre application qui l’utilise ou propose une interface différente. Sur mobile, vérifiez aussi le nom de l’éditeur avant l’installation.

Une application tierce peut apporter de vraies fonctions : classement des documents, modèles spécialisés, export plus pratique ou connexion à un autre logiciel. Examinez ce supplément concret. Un abonnement à cette application n’est pas nécessairement un abonnement chez OpenAI, Google ou Microsoft, même si sa description mentionne leurs modèles.

Pour un lecteur français, Google recense la France et le français parmi les disponibilités de Gemini sur le Web. L’appareil, l’âge, le type de compte et la disponibilité de chaque option peuvent néanmoins modifier ce qui apparaît à l’écran. Basez votre décision sur la fonction réellement proposée dans votre session, et pas uniquement sur une démonstration vidéo tournée dans un autre pays.

Un essai utile reproduit votre vrai besoin jusqu’au résultat final

Choisissez un exemple que vous connaissez déjà, sans données confidentielles : un document public, quelques notes personnelles anonymisées ou une fiche de révision. Fixez le résultat attendu avant de comparer les services. Pour un document, vérifiez par exemple qu’un montant, une exception et une date ne disparaissent pas dans le résumé.

Contrôlez ensuite la sortie jusqu’au bout. Un tableau lisible dans une conversation suffit-il, ou avez-vous besoin d’un fichier exploitable dans votre logiciel ? Une réponse cite-t-elle réellement le passage concerné ? Un quiz reprend-il correctement le cours fourni ? Ces critères révèlent davantage l’utilité d’un outil qu’une réponse impressionnante mais difficile à réutiliser.

Une réponse avec des liens reste une réponse à vérifier. Ouvrez la source, cherchez la date et assurez-vous que le passage confirme l’affirmation. Pour un résumé, conservez le document d’origine afin de contrôler les omissions. Cette vérification fait partie du temps nécessaire à l’usage de l’outil ; elle compte dans la comparaison entre gratuit et payant.

Copilot gratuit n’inclut pas automatiquement Copilot dans Word et Excel

La distinction est explicite dans la documentation de Microsoft. Copilot gratuit propose notamment le dialogue, la recherche Web et des usages dans Edge. La connexion avec un compte personnel ajoute des possibilités comme l’historique et la création d’images. Les fonctions intégrées aux applications de bureau Microsoft 365 dépendent, elles, de l’abonnement et de son propriétaire.

Si votre problème consiste surtout à modifier un classeur depuis Excel ou à travailler dans Word sans copier-coller, comparez cette intégration précise. Le fait qu’un assistant sache expliquer une formule dans son chat ne prouve pas qu’il pourra intervenir dans votre fichier ouvert. Une offre payante peut se justifier par cet accès au logiciel, même lorsque la conversation de base existe gratuitement.

Quand un abonnement apporte-t-il vraiment quelque chose ?

Notez ce qui vous bloque pendant quelques utilisations normales : une limite atteinte, un format absent, une manipulation répétitive ou une fonction indispensable. Vérifiez ensuite que l’offre envisagée corrige exactement ce point. Payer pour un plafond supérieur n’apporte pas forcément le format manquant ; payer pour une interface différente n’augmente pas nécessairement les limites du service sous-jacent.

Avant de valider, regardez enfin la périodicité de facturation, ce qui se passe après un éventuel essai et les modalités de résiliation affichées. Aucun tarif n’est nécessaire pour commencer cette comparaison : si la version gratuite termine correctement votre tâche occasionnelle, vous disposez déjà d’un point de référence. Si elle échoue sur une contrainte précise, vous saurez quelle amélioration rechercher dans l’offre payante.