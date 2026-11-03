Un onglet You apparaît dans une version de travail de l’application Google. Compte, collections et recherches Lens seraient regroupés sur Android.

Google préparerait un onglet « You » sur Android pour réunir votre compte et vos éléments enregistrés

L’application Google sur Android pourrait remplacer son onglet « Activity » par un espace baptisé « You ». Les premières captures, obtenues par Android Authority et AssembleDebug dans la version 17.72.13, montrent une page davantage centrée sur le compte et les éléments personnels.

La découverte a été publiée le 2 novembre. Elle concerne une interface en développement : Google n’a annoncé ni calendrier de déploiement, ni nom français définitif pour cet onglet.

Le compte, les recherches Lens et les éléments enregistrés au même endroit

En haut de la page apparaissent la photo de profil, l’adresse e-mail et un accès au changement de compte. Un bouton ouvre les réglages. Plus bas figurent les éléments enregistrés et collections, les recherches Lens et les recherches de chansons.

En revanche, les historiques de recherche classique et du mode IA ne sont pas visibles dans cette version de travail. Cela ne démontre pas leur suppression. Une interface encore incomplète ne permet pas de conclure que des données ou une fonction disparaîtront du produit final.

Le média a aussi découvert des textes prévoyant d’épingler ou de détacher des conversations du mode IA, éventuellement par lot. Une telle option permettrait de garder certains échanges à portée de main sans les rechercher dans la liste des plus récents.

Pour les utilisateurs, l’enjeu sera surtout de retrouver leurs éléments après un éventuel changement de navigation. Les captures donnent un aperçu de cette réorganisation ; elles ne constituent pas encore un mode d’emploi de l’application publique.