L’Apple Watch Ultra 4 et la Garmin fēnix 9 Pro ont toutes deux approché une ceinture thoracique lors d’une même sortie de course. Le résultat publié par TechRadar est intéressant, mais il ne départage pas à lui seul les deux montres : une fréquence cardiaque moyenne proche ne dit pas tout de la précision pendant les accélérations. Pour choisir, il faut aussi regarder le téléphone compatible, la recharge et les outils nécessaires lors d’une sortie longue.

Une même course, trois appareils et des résultats très proches

Dans son essai du 10 octobre, Matt Evans, de TechRadar, a porté une montre à chaque poignet et un moniteur électrique Frontier X2 sur la poitrine. La sortie durait 30 minutes, sur un parcours vallonné comprenant une montée prolongée. Il s’agit donc d’une comparaison simultanée, avec un dispositif thoracique comme référence, plutôt que de deux courses réalisées des jours différents.

Appareil Fréquence cardiaque moyenne Écart à la référence Frontier X2 thoracique 158 battements/minute Référence Garmin fēnix 9 Pro 159 battements/minute +1 battement/minute Apple Watch Ultra 4 160 battements/minute +2 battements/minute

Les deux montres restituent donc une intensité moyenne très voisine de celle du Frontier X2 dans cet essai. L’écart d’un battement entre Apple et Garmin ne suffit pas pour désigner un vainqueur. Ce relevé porte sur une seule personne et une seule séance ; les moyennes ne montrent ni les retards sur les changements d’allure, ni les erreurs ponctuelles qui peuvent se compenser. Un coureur qui construit son entraînement sur des intervalles courts ne peut pas déduire de ce tableau que chaque pic sera suivi aussi fidèlement.

Le téléphone constitue le premier filtre

Avant de comparer les capteurs, vérifiez votre mobile. Apple indique que l’Ultra 4 exige un iPhone 11 ou ultérieur avec iOS 27 ou ultérieur. Elle ne se jumelle pas à un téléphone Android. Sa connexion cellulaire ne supprime pas cette condition de configuration : acheter un modèle GPS + Cellular ne transforme pas l’Ultra en montre compatible Galaxy ou Pixel.

Pour un propriétaire d’iPhone, l’intérêt de l’Ultra tient aussi à la continuité avec ses applications et ses communications. Pour un acheteur qui souhaite conserver un téléphone Android, le duel se tranche avant même le cardio : l’Apple Watch n’entre pas dans le choix. Les services cellulaires demandent par ailleurs une offre compatible ; le prix de la montre ne couvre pas automatiquement un abonnement mobile.

Garmin ouvre plus largement le choix de téléphone : Garmin Connect fonctionne sur Android et iPhone. La page d’assistance consultée demande Android 9 ou ultérieur avec Google Play installé nativement, ou iOS 18.2 ou ultérieur. Android Go n’est pas pris en charge. Cette compatibilité ne signifie pas que chaque interaction avec les notifications est identique sur les deux systèmes.

Le matériel face à face, avec une Garmin précisément identifiée

La famille fēnix compte plusieurs tailles : le tableau retient la fēnix 9 Pro AMOLED de 51 mm, documentée dans le comparateur technique Garmin. Il ne décrit pas une version Solar ou toutes les Pro à la fois.

Critère Apple Watch Ultra 4 fēnix 9 Pro AMOLED 51 mm Dimensions 49 × 44 × 12 mm 51 × 51 × 15,8 mm Masse du boîtier seul 63 g en titane naturel 73 g ; 99 g avec bracelet silicone Matériaux Titane, verre saphir Titane, verre saphir Affichage OLED, 422 × 514 pixels, jusqu’à 3 000 nits AMOLED 1,5 pouce, 466 × 466 pixels, jusqu’à 3 000 nits Localisation GPS double fréquence GPS multibande Stockage 64 Go 64 Go Cartographie Plans hors ligne et itinéraires personnalisés, selon région Cartes intégrées Paiement Apple Pay Garmin Pay Résistance à l’eau annoncée 100 m ; plongée loisir jusqu’à 40 m 10 ATM ; fonctions de plongée selon documentation Garmin Éclairage Écran utilisé comme lampe, sirène Lampe LED intégrée

La comparaison de poids doit rester honnête : les 63 g de l’Apple ne comprennent pas son bracelet. Ils se comparent aux 73 g du boîtier Garmin, pas aux 99 g de la montre complète. L’encombrement importe aussi : la Garmin de 51 mm est plus épaisse. Une Pro de 43 mm constitue une autre option, avec un boîtier seul de 45 g et un écran de 1,3 pouce, mais ses autonomies diffèrent également.

Entraînement, cartes et santé : regarder les fonctions que l’on utilisera

Sur l’Apple, les outils de course présentés par le fabricant comprennent séances personnalisées, intervalles d’effort et de récupération, zones cardiaques, puissance et cadence. L’app Préparation et les données de variabilité cardiaque participent au suivi de la récupération. Garmin propose pour sa part préparation et statut d’entraînement ; ses aperçus du manuel fēnix 9 expliquent comment retrouver charge, statut et score de préparation. Le point pratique est de savoir si vous comptez exploiter ces données plusieurs fois par semaine, et dans quelle application vous conservez déjà votre historique.

Les deux appareils associent suivi optique du cœur, sommeil, oxymètre et fonctions ECG. L’ECG ponctuel n’est pas le capteur qui produit le cardio de toute votre sortie : ne confondez pas sa présence avec la qualité du suivi continu en course. La disponibilité et les conditions des fonctions de santé restent à contrôler dans le pays d’utilisation.

Pour la navigation, préparez la zone et l’itinéraire avant de partir. La fiche Apple réserve certaines cartes topographiques de parcs aux États-Unis : leur présence dans une démonstration américaine ne promet pas le même contenu en France. Garmin intègre des cartes et des outils outdoor ; leur utilité dépend néanmoins du parcours chargé et du réglage de navigation. Enfin, les deux montres peuvent emporter de la musique. Télécharger ses contenus avant la sortie évite de dépendre d’un réseau ; les catalogues de streaming et leurs abonnements restent distincts du stockage matériel.

Apple Pay et Garmin Pay nécessitent chacun une carte bancaire compatible. La présence du paiement dans un tableau technique ne garantit donc pas la prise en charge de votre banque. De même, 100 m ou 10 ATM ne signifient pas qu’une montre est destinée à toutes les pratiques à 100 mètres de profondeur : les activités autorisées et les limites de plongée se lisent séparément.

Autonomie quotidienne et autonomie en course ne sont pas la même chose

La fiche technique de l’Ultra 4 annonce jusqu’à 50 heures d’utilisation normale et 84 heures en économie d’énergie. Elle donne séparément jusqu’à 18 heures d’entraînement extérieur, 25 heures en Exercice prolongé et 45 heures en Exercice ultraprolongé. Pour préparer une épreuve, c’est cette seconde famille de chiffres qui importe : une durée de vie quotidienne n’est pas une durée d’enregistrement sportif continu.

Les deux modes prolongés ont des contreparties. Dans ses conditions de test détaillées, Apple précise que le mode prolongé active l’économie d’énergie et rend certaines données de course indisponibles. Le mode ultraprolongé désactive aussi les alertes et les temps au tour. Il faut donc choisir entre l’autonomie recherchée et les informations effectivement nécessaires pendant l’effort, sans traiter les 45 heures comme un enregistrement identique au mode normal.

Garmin annonce jusqu’à 31 jours en mode montre connectée pour la plus grande fēnix 9 Pro AMOLED, et jusqu’à 57 jours pour certains modèles solaires, dans son communiqué français de lancement. Ces maximums dépendent de la variante et des réglages. Ils ne doivent pas être opposés aux 18 heures de course de l’Apple : les protocoles et les usages sont différents.

899 € chez Apple, à partir de 1 099,99 € chez Garmin

Au relevé du 22 novembre 2026, l’Ultra 4 de 49 mm est affichée 899 € avec une Boucle Trail, une Boucle Alpine ou un bracelet Océan dans la boutique française Apple ; la configuration avec bracelet Milanais en titane monte à 999 €. Le tarif de départ annoncé en France pour la fēnix 9 Pro est de 1 099,99 €. Ce dernier est un prix de gamme, pas celui garanti pour chaque taille ou chaque version solaire ou connectée. L’écart de départ est de 200,99 €, avant promotions et services optionnels.

La fēnix Pro apporte notamment un écran AMOLED pouvant atteindre 3 000 nits, un affichage de 1,5 pouce sur le modèle de 51 mm et un mode vert pour sa lampe LED. Les possibilités inReach, LTE et satellite doivent être vérifiées pour la référence choisie : Garmin les réserve à certains modèles et demande un forfait actif pour les services concernés.

Quel choix pour votre façon de courir ?

Pour des sorties quotidiennes avec un iPhone, l’Ultra 4 est cohérente si vous voulez une montre qui rassemble sport, applications et communications, avec une recharge régulière acceptable. Apple annonce environ 45 minutes pour retrouver 80 % de charge, dans ses conditions d’essai : cela permet d’organiser une recharge entre deux périodes de port, plutôt que de sacrifier systématiquement une nuit de suivi.

Pour enchaîner les journées dehors, la fēnix 9 Pro mérite la priorité si l’autonomie, la navigation et les fonctions outdoor priment. Il reste à sélectionner sa taille et sa technologie d’écran avant de comparer les chiffres. Le test cardio de TechRadar rassure sur les deux modèles dans la séance observée ; il n’efface ni la contrainte de téléphone de l’Apple, ni la nécessité de lire les conditions d’autonomie de chaque Garmin.