L’Apple Watch affiche le cadrage de l’iPhone et déclenche la photo à distance. Minuteur, zoom, caméra avant ou arrière : les commandes utiles sont au poignet.

Apple Watch : soyez sur la photo sans courir après le retardateur de l’iPhone

L’Apple Watch peut afficher ce que voit la caméra de l’iPhone et déclencher la prise de vue depuis le poignet. Pour une photo de groupe, cela permet de vérifier le cadrage une fois en place, au lieu de lancer le retardateur puis de courir rejoindre les autres. L’iPhone doit rester à portée Bluetooth, soit environ 10 mètres ou moins selon Apple.

Le téléphone demeure l’appareil qui prend la photo. La montre joue le rôle de viseur et de commande ; l’image est ensuite conservée dans Photos sur l’iPhone. Cette différence est utile à comprendre avant de chercher le fichier sur la montre ou de penser que l’on photographie avec elle.

Préparer le cadre avant de rejoindre le groupe

La notice Apple de Télécommande de l’appareil photo recommande de stabiliser l’iPhone. Posez-le sur une surface adaptée ou utilisez un support, puis ouvrez Télécommande de l’appareil photo sur l’Apple Watch.

Servez-vous de l’aperçu au poignet pour voir si tout le monde entre dans l’image. La Digital Crown permet de zoomer ; toucher une zone de l’aperçu ajuste l’exposition. Appuyez sur le bouton d’obturateur pour déclencher. Par défaut, un minuteur de 3 secondes laisse le temps de relever le regard.

Un exemple concret : pour une photo de famille, placez d’abord les personnes les plus proches des bords. Une fois installé dans le groupe, vérifiez sur la montre qu’aucune épaule ne sort du cadre. Déclenchez ensuite et regardez l’objectif du téléphone, plutôt que de continuer à observer le petit écran au poignet pendant la prise.

Avant, arrière et minuteur se règlent aussi au poignet

Le bouton Plus d’options donne accès au choix de caméra avant ou arrière, au minuteur, au flash et à Live Photo. Il n’est donc pas nécessaire de retourner systématiquement toucher l’iPhone pour modifier ces commandes prises en charge.

Le choix du minuteur dépend de la scène. Pour un groupe, le délai facilite la synchronisation des regards. Pour photographier un objet posé à distance, une prise immédiate peut être plus pratique. L’essentiel est d’annoncer clairement aux personnes présentes quand la photo sera prise : le contrôle à distance n’indique pas à lui seul aux autres quand sourire.

Après le déclenchement, la vignette en bas à gauche permet de consulter les prises. On peut parcourir les images et les agrandir avec la Digital Crown. Ce contrôle sert à repérer un problème évident de composition avant de déplacer le téléphone ; pour examiner précisément les détails, l’écran de l’iPhone reste plus confortable.

La même commande peut lancer une vidéo

Apple documente également l’enregistrement vidéo depuis cette application : maintenez le doigt sur l’obturateur jusqu’au lancement, puis utilisez le bouton Arrêter pour terminer. Le fichier vidéo est enregistré sur l’iPhone, comme les photos.

Ce fonctionnement peut servir à se filmer en train de montrer un objet ou d’effectuer un geste, sans demander à quelqu’un de tenir le téléphone. Faites un essai très court avant la séquence utile : cela vérifie le cadre, la stabilité du support et le lancement effectif, sans découvrir ensuite que l’on se trouvait hors champ.

Si l’aperçu ou la commande ne fonctionne pas, rapprochez d’abord les deux appareils et vérifiez que vous utilisez bien l’iPhone jumelé. La portée indiquée est une portée Bluetooth approximative : ce n’est pas une promesse de commande à travers n’importe quels murs, ni une fonction pour déclencher une caméra restée à l’autre bout de la ville.