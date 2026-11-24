Quand les distances semblent incohérentes, l’étalonnage aide l’Apple Watch à apprendre votre foulée. Voici comment le réaliser, et ce qu’il peut réellement améliorer.

Votre Apple Watch peut apprendre à mieux estimer votre foulée grâce à une marche ou une course d’environ 20 minutes en extérieur. C’est le principe de l’étalonnage recommandé par Apple : améliorer les estimations de distance, de vitesse et de calories, notamment lorsque le GPS est limité ou indisponible. Il ne s’agit pas d’une remise à zéro de la montre, et cela ne garantit pas des mesures parfaites.

Le bon point de départ est de réaliser cet exercice dans de bonnes conditions, plutôt que de multiplier les réglages au hasard. Une distance incohérente sur un tapis de course, par exemple, ne s’interprète pas comme un tracé GPS décalé en pleine ville : les informations disponibles pour la montre ne sont pas les mêmes.

Vérifiez d’abord que l’étalonnage est autorisé

Dans sa procédure officielle d’étalonnage de l’Apple Watch, Apple demande de vérifier le réglage suivant sur l’iPhone :

Ouvrez Réglages, puis Confidentialité et sécurité. Entrez dans Service de localisation et vérifiez qu’il est activé. Ouvrez Services système, puis activez Étalonnage déplacements si nécessaire.

Ce réglage permet à la montre de disposer des informations nécessaires à son apprentissage. Son activation ne remplace toutefois pas la séance en extérieur.

Marchez ou courez à votre rythme habituel

Choisissez un espace dégagé offrant une bonne réception GPS. Sur la montre, ouvrez Exercice, puis lancez Marche (plein air) ou Course (plein air). Pratiquez ensuite à votre rythme normal pendant environ 20 minutes.

Vous pouvez répartir cette durée sur plusieurs séances. Si vous vous entraînez à des vitesses différentes, Apple recommande un étalonnage de 20 minutes pour chacun de ces rythmes. Au fil des marches et des courses en extérieur, la montre continue de mémoriser la longueur de vos pas à différentes vitesses.

Le but est donc de lui fournir des données qui correspondent à vos habitudes. Inutile de chercher un record personnel pour cette séance : un rythme inhabituel ne représente pas nécessairement votre marche quotidienne ou vos sorties habituelles.

Le bracelet et le type d’exercice comptent aussi

Dans ses conseils pour obtenir des relevés plus précis, Apple rappelle que le calcul des calories utilise notamment l’âge, la taille et le poids. Des renseignements personnels périmés peuvent donc continuer à peser sur les estimations, même après un étalonnage.

La montre doit également rester correctement ajustée sur le dessus du poignet, sans être trop lâche ni excessivement serrée. Choisissez une activité adaptée : Course (tapis) pour un tapis de course, par exemple. Lors d’une marche, laissez autant que possible le bras qui porte la montre se balancer librement.

L’étalonnage affine une estimation ; il ne transforme pas les calories affichées en mesure exacte. Si une séance paraît étrange, comparez aussi son contexte : activité sélectionnée, réception GPS, port de la montre et mouvements du bras. Ces vérifications aident à comprendre l’écart avant d’en conclure que le capteur ou la montre est défectueux.