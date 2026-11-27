EA annonce une détection dédiée aux PS4 modifiées. Les consoles identifiées comme utilisées pour tricher seront bannies.

Changer de compte ne sera pas le seul obstacle pour les tricheurs d’Apex Legends sur PS4. EA annonce des bannissements matériels visant les consoles modifiées utilisées pour tricher. L’équipe indique avoir déployé une détection spécifique et avoir échangé avec Sony.

Dans sa communication sur l’intégrité des parties, EA confirme avoir identifié ces modifications comme un moyen d’obtenir un avantage déloyal. La sanction annoncée porte sur les machines reconnues comme utilisées à cette fin, pas sur l’ensemble des propriétaires de PS4.

Une sanction visant la console

La distinction est importante : l’annonce parle d’un blocage matériel, au-delà d’un compte sanctionné. L’équipe annonce ainsi une réponse dédiée à cette forme de triche sur console, distincte de son dispositif Javelin sur PC.

Pour les joueurs réguliers, le fait nouveau est cette mesure dédiée au matériel PlayStation 4. EA continue également d’inviter les joueurs à utiliser les signalements en cas de comportement suspect.

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