Respawn dit avoir accéléré les sanctions après la détection d’un tricheur. Son bilan Javelin détaille aussi les bans matériels et les erreurs qui ont frappé des joueurs légitimes.

Certains tricheurs d’Apex Legends peuvent désormais être bannis en une seule partie, selon Respawn. Dans son bilan Javelin du 24 novembre, le studio annonce avoir accéléré le passage de la détection à la sanction. Des joueurs identifiés pouvaient auparavant continuer jusqu’à quatre heures avant leur exclusion.

Une partie dans certains cas, pas une garantie

Le bilan officiel décrit une nouvelle chaîne de traitement déployée cette semaine. Le délai d’une partie correspond à certains cas observés : Respawn ne promet pas que toute triche sera détectée et sanctionnée aussi vite.

Le studio revendique 25 236 bannissements matériels depuis l’arrivée de Javelin sur PC, fin septembre, ainsi qu’un volume de sanctions supérieur de 51 % à celui du précédent dispositif.

Ces deux mesures ne disent pas combien de tricheurs restent dans les matchs. Une hausse du nombre de bannissements ne signifie notamment pas une baisse équivalente de la triche. Les résultats sont ceux publiés par Respawn, sans vérification indépendante présentée ici.

Des erreurs récentes à garder dans le bilan

Le studio a également reconnu, le 19 novembre, environ 1 000 bannissements injustifiés après une mise à jour. La détection concernée a été désactivée et ces sanctions annulées. Un problème compliquant le retrait de bannissements matériels sur des comptes compromis a aussi été corrigé, avec un rétablissement des accès en cours pour les joueurs concernés.

Pour un joueur légitime, la nouveauté annoncée porte surtout sur le nombre de rencontres qu’un tricheur détecté peut encore perturber. Elle ne constitue ni une disparition des erreurs ni la garantie de parties sans triche.