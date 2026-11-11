Anthropic s’attaque à Excel et Google Sheets avec Claude Sheets, Whiteboards et Data

Claude peut désormais réunir trois étapes d’un projet : organiser les idées sur un tableau blanc, construire un budget dans un tableur et présenter les résultats dans un tableau de bord. Anthropic a lancé Claude Sheets et Claude Whiteboards en bêta le 10 novembre. Claude Data, qui succède à Dashboards, est disponible de manière générale sur les offres payantes.

Du tableau blanc au budget sans repartir de zéro

Dans Whiteboards, une équipe peut rassembler ses idées, les regrouper et demander à Claude de les transformer en tâches. Sheets prend le relais pour créer un budget ou un suivi, avec des onglets, des formules et des listes déroulantes. Une équipe qui prépare un événement peut, par exemple, passer des idées de dépenses à un tableau des devis, puis comparer les montants validés aux sommes réellement engagées.

La démonstration officielle montre le passage d’un tableau blanc à une feuille de calcul, puis à un tableau de bord.

Ce que les abonnés peuvent utiliser

Les trois outils sont proposés sur les offres payantes. Sur Enterprise, les tableaux blancs et les tableurs sont désactivés par défaut, et Claude Data doit être activé par défaut le 19 novembre. Certaines fonctions de Data, comme les requêtes certifiées et le partage actualisé, restent en bêta. L’annonce d’Anthropic détaille ces conditions.

Le tableur convient d’abord à des calculs courants et à des suivis partagés. Avant de déplacer un classeur complexe, vérifiez que les formules, les totaux et l’export répondent à vos besoins. Pour le travail dans des applications tierces, Menow a aussi détaillé les connecteurs interactifs de Claude.