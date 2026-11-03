Anthropic veut prouver quelle IA vous répond, sans dévoiler son modèle

FlashProve est un prototype de preuve cryptographique pour vérifier quel modèle a produit une réponse. Il ne garantit pas que cette réponse est vraie.

Vous demandez une réponse à un modèle d’IA précis. Comment vérifier que le service n’en a pas utilisé un autre ? Anthropic présente FlashProve, un prototype destiné à apporter une preuve vérifiable de l’exécution d’un modèle, sans publier ses poids.

Le projet, détaillé dans une publication de recherche du 2 novembre, s’attaque à une question différente de la qualité d’un chatbot : l’identité du système qui a réellement effectué le calcul.

Prouver l’exécution, pas la vérité d’une phrase

Le principe repose sur des preuves cryptographiques. Un fournisseur s’engage sur les paramètres d’un modèle, puis fournit une preuve permettant de vérifier qu’une réponse correspond bien à ce calcul. Les poids peuvent rester confidentiels ; l’architecture n’est pas pour autant cachée par cette démarche.

Une réponse fausse peut donc avoir une preuve valide.

C’est la limite à comprendre avant de parler d’IA « certifiée ». La preuve porte sur l’exécution annoncée. Elle ne transforme pas le modèle en source infaillible, ne contrôle pas les faits d’un texte et ne prouve pas l’origine de toutes ses données d’entraînement.

Les essais ne portent pas sur un nouveau bouton dans Claude

Anthropic décrit des expérimentations sur Llama 4 Maverick, un modèle à mélange d’experts de 400 milliards de paramètres, dans une version quantifiée sur 4 bits. FlashProve est présenté comme un prototype ouvert, avec du code publié sous licence Apache 2.0.

Il ne s’agit donc pas d’une fonction que les abonnés peuvent déjà activer pour obtenir une preuve sur chaque réponse de Claude. Le périmètre des expériences compte autant que leur résultat.

Le coût de calcul constitue encore un obstacle. Dans les configurations comparées par les chercheurs, produire ces preuves demande nettement plus de ressources qu’une exécution classique. Avant d’envisager un usage à grande échelle, il faudra rapprocher ce surcoût de l’intérêt de la vérification pour chaque service.

Un enjeu concret quand le nom du modèle fait partie du contrat

Pour un utilisateur occasionnel, cette distinction peut paraître lointaine. Elle devient plus tangible lorsqu’une entreprise choisit un fournisseur pour un modèle déterminé, ou paie un tarif lié à ses capacités : la promesse commerciale inclut alors ce qui exécute la requête.

Une preuve de calcul pourrait apporter un contrôle supplémentaire à cet endroit. Elle compléterait les évaluations de qualité, sans les remplacer : savoir quelle IA a répondu et savoir si sa réponse est bonne restent deux vérifications différentes.

Le prototype cherche ainsi à rendre contrôlable une partie du service qui reste généralement invisible pour le client. La vérification du contenu, elle, demeure entière.