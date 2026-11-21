Anthropic, l’entreprise derrière Claude, a commencé à être cotée au Nasdaq le 19 novembre sous le symbole ANT. Sa valorisation a brièvement franchi 2 000 milliards de dollars, soit environ 1 820 milliards d’euros, avant de redescendre. Ce record spectaculaire ne signifie pas que la société a reçu cette somme. Pour comprendre l’annonce, il faut séparer le prix de l’action, la valeur boursière de l’ensemble et l’argent effectivement apporté à l’entreprise.

L’entrée en Bourse est confirmée par les documents officiels

Le document de prix déposé auprès du régulateur américain fixe le prix d’introduction à 83 dollars par action, soit environ 75,52 €. Il indique une première séance le 19 novembre, puis un règlement le 20. Il ne s’agit donc pas simplement d’un projet d’introduction ou d’une estimation provenant d’un marché privé.

Repère Chiffre vérifié Ce qu’il désigne Prix d’introduction 83 $ par action, environ 75,52 € Prix fixé pour l’opération initiale Marché et symbole Nasdaq Global Select, ANT Identification de l’action cotée Première cotation 19 novembre 2026 Début des échanges Produit brut de l’introduction, option incluse 93,5 milliards de dollars, environ 85,1 milliards d’euros Ensemble des titres vendus lors de l’opération Part brute revenant à Anthropic 91,6 milliards de dollars, environ 83,3 milliards d’euros Montant avant frais provenant de ses propres actions émises Placement privé parallèle 26 milliards de dollars, environ 23,7 milliards d’euros Opération distincte auprès d’investisseurs désignés

Ces conversions sont indicatives, établies avec le taux de référence de la BCE du 20 novembre : 1 € pour 1,0990 dollar. Elles ne constituent pas un cours de change garanti pour une transaction.

Pourquoi plusieurs montants circulent-ils ?

Le prospectus de prix décrit d’abord 980 millions d’actions, pour un montant brut de 81,34 milliards de dollars, environ 74 milliards d’euros. Il prévoit aussi une option permettant aux banques de vendre jusqu’à 147 millions d’actions supplémentaires. C’est cette différence de périmètre qui explique qu’un premier chiffre puisse devenir plus élevé à la clôture de l’opération.

Dans son annonce de clôture du 20 novembre, Anthropic confirme l’exercice complet de cette option. Le total atteint alors 1,127 milliard d’actions. Une petite partie provient d’actionnaires vendeurs : le produit de leur vente ne revient pas à l’entreprise. C’est pourquoi les 93,5 milliards de dollars de l’introduction ne correspondent pas exactement aux 91,6 milliards reçus par Anthropic avant frais.

Le placement privé parallèle ajoute encore une autre catégorie. Le communiqué cite notamment Google, Microsoft, Nvidia, AMD et TSMC Partners parmi les investisseurs. Additionner le placement privé et l’introduction donne la taille des opérations annoncées ; cela ne donne toujours pas la capitalisation.

Les 2 000 milliards mesurent une valeur de marché, pas une réserve d’argent

La capitalisation est obtenue en multipliant le prix de l’action par le nombre d’actions retenu pour ce calcul. Elle peut donc évoluer pendant la séance sans qu’Anthropic encaisse de nouveaux milliards à chaque hausse. Lorsque des investisseurs échangent des titres déjà existants, l’argent passe entre acheteurs et vendeurs.

Le franchissement temporaire des 2 000 milliards de dollars, rapporté par Associated Press dans son suivi des premières séances, doit être lu comme un sommet ponctuel. Le même suivi fait état d’un repli à 88,91 dollars le vendredi, environ 80,90 €, soit une baisse de 8,5 % sur la séance. Un sommet intrajournalier ne décrit donc pas durablement la valeur attribuée au groupe.

Ce que cela change pour les utilisateurs de Claude en France

L’entrée en Bourse n’annonce, à elle seule, aucun nouveau tarif français, aucune limite de messages différente et aucune fonction supplémentaire de Claude. Une opération financière et une mise à jour produit sont deux annonces distinctes. Pour un abonné, il faut attendre des conditions de service ou une grille tarifaire pour établir un changement concret.

La cotation rend en revanche le financement et les résultats de la société plus visibles au fil de ses publications réglementaires. Les lecteurs pourront y chercher des éléments sur les dépenses de calcul, les revenus et les risques déclarés. La valorisation exprime les attentes des investisseurs ; elle ne mesure ni la justesse des réponses de Claude ni sa supériorité dans une tâche donnée.