Sur les téléphones compatibles, Sous-titres instantanés transforme la parole en texte à l’écran. Voici comment l’activer et comprendre ses limites en français.

Une vidéo sans sous-titres ? Votre Android peut afficher les paroles sans monter le son

Une vidéo commence dans une salle d’attente et vous n’avez pas de casque ? Sur les Android compatibles, Sous-titres instantanés peut afficher le texte des paroles en cours de lecture. La fonction n’exige pas que l’auteur ait ajouté des sous-titres à sa vidéo. Elle dépend toutefois du téléphone, de la langue et de l’application utilisée.

Ce n’est pas une transcription parfaite ni un moyen de retrouver automatiquement tout ce qui a été dit avant son activation. Son intérêt est immédiat : suivre une explication sans imposer son volume à la pièce. Pour les noms propres et les chiffres, le texte affiché reste à vérifier.

Activer la fonction avant le passage utile

La procédure française de Google pour les Sous-titres instantanés passe par le bouton de volume, puis Plus > Sous-titres instantanés > OK. Si ce chemin ne correspond pas à votre appareil, recherchez directement « Sous-titres instantanés » dans les paramètres.

Lors de la première utilisation, une connexion Wi-Fi sert au téléchargement du module linguistique. Le français est pris en charge sur les Pixel 4 et 5, les Pixel 6 et suivants ainsi que certains autres Android, selon les versions. Un ancien tutoriel montrant l’anglais sur un autre modèle ne suffit pas à confirmer la disponibilité sur le vôtre.

Pour un premier contrôle, choisissez une vidéo courte avec une voix claire et un sujet que vous connaissez. Lancez-la, activez la fonction, puis regardez si la zone de texte suit effectivement les paroles. Commencer avec une scène très bruyante compliquerait le diagnostic : vous ne sauriez pas si le problème vient du réglage ou du contenu.

Lire confortablement sans masquer la démonstration

La zone de sous-titres peut être déplacée pour ne pas cacher une information à l’écran. C’est particulièrement utile dans un tutoriel : les mots peuvent être lisibles alors que le bouton montré par l’auteur se trouve précisément dessous. Ajustez la position avant de reproduire la manipulation.

Exemple : dans une recette, le texte aide à suivre l’explication, mais une quantité mal reconnue peut changer le résultat. Mettez la vidéo en pause pour contrôler les ingrédients affichés ou la description de l’auteur. Pour une démonstration sur smartphone, vérifiez de même le nom du menu réellement montré, plutôt que suivre aveuglément un mot reconnu.

Si le texte défile trop vite, ralentir sa propre lecture en utilisant les pauses du lecteur est souvent plus utile que tenter de tout mémoriser. Il ne s’agit pas de conserver un compte rendu complet : Google précise que les sous-titres sont traités sur l’appareil et ne sont pas stockés par cette fonction.

Quand le texte n’apparaît pas ou semble faux

Vérifiez d’abord la disponibilité de la fonction et de la langue sur le téléphone, puis essayez une autre vidéo parlée. Certaines applications ne sont pas prises en charge. La musique ne fonctionne pas comme une dictée de paroles, et un contenu très bruyant peut dégrader la reconnaissance.

Le mode Économiseur de batterie désactive automatiquement la fonction ; elle consomme davantage d’énergie pendant l’utilisation. Ce point mérite un contrôle si les sous-titres disparaissent au cours d’un trajet alors que le réglage semblait correct au départ.

Ne confondez pas non plus afficher et traduire. Obtenir un texte dans la langue du contenu n’implique pas que votre appareil puisse le traduire vers n’importe quelle autre langue. Pour un passage important dans une langue que vous maîtrisez mal, privilégiez les sous-titres vérifiés proposés par l’auteur lorsqu’ils existent.

Avant de partager une information entendue dans une vidéo, revenez enfin au passage concerné. Un chiffre, une négation ou un nom mal reconnu peut inverser le sens d’une phrase, même lorsque le reste du texte semble parfaitement naturel.