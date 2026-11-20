Google commencera en janvier 2027 à étendre dans le monde sa vérification des développeurs Android. Elle concernera progressivement les applications installées sur les appareils certifiés, y compris en dehors du Play Store. Un APK ne sera donc pas automatiquement interdit parce qu’il vient d’un site : c’est son enregistrement auprès d’un développeur vérifié qui devient déterminant. Aucun jour précis de bascule en France n’est encore annoncé.

Le changement porte sur l’identité du développeur

Dans l’annonce publiée le 19 novembre, Google confirme une extension par étapes, sur plusieurs mois. Sept distributeurs participent au démarrage : Google Play, Galaxy Store, Honor, Oppo, Xiaomi, Transsion et vivo. L’objectif affiché consiste à rendre plus difficile le retour de personnes malveillantes sous de nouvelles identités.

Pour le lecteur, la distinction est importante. Télécharger une application sur le site de son éditeur ne sera pas assimilé à une interdiction générale du téléchargement externe. Si l’application est correctement enregistrée, ce canal de distribution reste possible. Inversement, le fait qu’un fichier soit un APK connu ne suffit pas à renseigner son statut dans le nouveau dispositif.

Qui sera concerné, et à quel moment ?

Situation Ce qui est établi Première phase régionale Protections lancées le 30 septembre au Brésil, en Indonésie, à Singapour et en Thaïlande, via les boutiques participantes Extension mondiale Début en janvier 2027 avec les sept distributeurs Autres boutiques Le guide destiné aux distributeurs fixe une mise en conformité pour mars 2027 France Incluse dans l’extension mondiale, sans date locale exacte publiée Appareils Android certifié ; le calendrier initial vise Android 8 et versions ultérieures Application non enregistrée Installation possible par le parcours avancé prévu pour les utilisateurs avertis, ou avec ADB

La chronologie officielle ne donne pas une liste de modèles Samsung, Xiaomi ou POCO à attendre. Il s’agit d’une protection de l’écosystème Android, pas d’une fonction réservée à un nouveau smartphone. La certification et le déploiement des services concernés comptent davantage que la marque inscrite au dos.

Vos applications habituelles devraient surtout continuer à fonctionner

Google explique dans sa FAQ sur l’installation que la majorité des utilisateurs ne devrait pas voir de changement dans ses téléchargements courants. La vérification concerne les démarches de l’éditeur ; elle ne demande pas à chaque propriétaire de téléphone de transmettre une pièce d’identité pour installer ses applications.

Il faut aussi distinguer vérification d’identité et contrôle de qualité. Identifier un développeur n’équivaut pas à garantir que son application est exempte de défaut, respectueuse de toute attente de confidentialité ou adaptée à votre usage. Les autorisations demandées et la provenance du téléchargement restent à examiner.

Que faire si vous installez régulièrement des APK ?

Avant le déploiement français, conservez l’adresse du site officiel de vos applications et suivez les informations de leurs développeurs. En cas de refus d’installation, lisez le motif exact plutôt que de chercher immédiatement un fichier prétendument « débloqué ». Un problème d’enregistrement ne se confond pas avec un APK incompatible avec votre téléphone.

Pour les applications non enregistrées, Google maintient un parcours avancé et l’outil ADB. Leur présence ne signifie pas qu’il faut les activer préventivement pour tout le monde. Les développeurs amateurs disposent aussi d’un compte de distribution limitée : le plafond annoncé le 19 novembre passe à 50 appareils autorisés, sans frais d’enregistrement ni vérification par pièce d’identité. C’est une possibilité de partage encadré, pas une exemption illimitée pour toute application.

Le point à surveiller désormais est le calendrier effectif en France. Janvier marque le début de l’extension mondiale ; il ne faut pas présenter le 1er janvier comme une coupure simultanée de tous les APK sur tous les appareils.