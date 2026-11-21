Non, Google ne prévoit pas une attente de 24 heures à chaque installation en dehors du Play Store. Le délai appartient à un parcours avancé destiné aux applications de développeurs non vérifiés. Une fois celui-ci terminé, une autorisation pourra être choisie pour sept jours ou sans expiration.

Télécharger un fichier APK et installer un programme dont le développeur n’est pas vérifié ne sont pas exactement la même situation. Un logiciel distribué ailleurs que sur le Play Store peut provenir d’un développeur enregistré. Le changement porte sur cette vérification et sur la possibilité de passer outre.

Pourquoi cette différence compte pour votre téléphone

Une boutique de distribution et l’identité d’un développeur répondent à deux questions : où récupérez-vous le programme, et qui le publie ? Les confondre ferait croire que toutes les installations extérieures sont soumises au même délai.

Le parcours avancé présenté par Android maintient la possibilité d’installer les applications de développeurs non vérifiés. Il ajoute cependant des étapes pour limiter les manipulations imposées par un escroc.

Activer le mode développeur dans les paramètres. Confirmer que personne ne vous guide dans la manipulation. Redémarrer le téléphone et vous authentifier de nouveau. Revenir après une attente unique d’une journée et confirmer votre identité avec le déverrouillage de l’appareil. Accepter les risques et choisir une autorisation de sept jours ou sans expiration.

Ce sont les étapes annoncées par Google, pas un tutoriel exécuté sur chaque modèle vendu en France. Les noms et l’emplacement des menus doivent être contrôlés sur l’appareil concerné. Un chemin propre à Samsung ne constituerait pas une procédure fiable pour tous les Xiaomi ou Motorola.

Les 24 heures ne servent pas à analyser votre APK

Il ne s’agit pas d’un contrôle du fichier qui durerait une journée. L’attente introduit une rupture dans une succession de manipulations. Google l’associe à la protection contre les arnaques où la victime reçoit des instructions pour installer un programme dangereux.

Imaginez un appel prétendument passé par votre banque. Votre interlocuteur vous demande d’activer plusieurs options et de télécharger une application pour « sécuriser » votre argent. Le simple fait qu’une installation devienne possible après un délai ne prouve absolument pas que le programme soit légitime.

Le temps d’attente doit plutôt permettre de sortir de cette pression et de contacter l’organisme par un numéro connu. La décision de continuer reste la vôtre ; elle n’équivaut pas à une validation de sécurité du logiciel par Google.

Le calendrier français ne se résume pas à « janvier pour tout le monde »

Le calendrier officiel de vérification des développeurs Android mentionne un début des protections le 30 septembre 2026 au Brésil, en Indonésie, à Singapour et en Thaïlande sur les appareils certifiés concernés. L’extension mondiale est prévue en 2027. La page consultée ne donne pas une date précise pour chaque téléphone français.

Il faut donc distinguer une annonce de déploiement mondial d’une obligation déjà effective sur votre appareil. Rien ne justifie de modifier aujourd’hui vos réglages pour anticiper un blocage supposé demain.

Si vous utilisez uniquement les boutiques habituelles, ce parcours avancé ne représente pas une formalité à accomplir systématiquement. Si vous installez des APK, identifiez leur provenance avant de chercher à lever une restriction : le nom d’un fichier ou le logo d’une marque peuvent être copiés.

Hors Play Store ne veut pas automatiquement dire attente obligatoire. Le délai concerne une autorisation spécifique, pas un compte à rebours à répéter avant chaque application. La vérification de l’identité du développeur ne dispense pas non plus de regarder les permissions demandées : un programme peut être identifiable sans que toutes ses demandes soient utiles à ce que vous voulez faire.