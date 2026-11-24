Google explique pourquoi ses emoji de moins de 220 Mo réclament 10 Go libres. Les seuils de stockage et de RAM protègent le téléchargement automatique.

Non, les nouveaux emoji de Google ne vont pas occuper 10 Go sur votre téléphone. Leur police complète pèse moins de 220 Mo, explique Mishaal Rahman après vérification auprès de l’équipe chargée de leur conception. Les 10 Go d’espace libre et les 6 Go de RAM mentionnés dans les conditions servent à encadrer le téléchargement automatique, pas à mesurer ce que les emoji consomment.

La précision, relayée le 23 novembre, répond à une confusion entre la place nécessaire pour recevoir les dessins et leur taille réelle une fois installés. Elle concerne les appareils Android 17 éligibles qui ne disposent pas déjà de cette police dans leur système.

Un fichier plus lourd, sans réserver 6 Go de mémoire vive

Dans son explication publiée sur Reddit, Mishaal Rahman détaille le changement technique. Les anciens emoji 2D reposaient sur une police vectorielle d’environ 3 Mo. Les nouveaux Noto 3D utilisent des images en pixels de haute résolution, avec leurs ombres et leur relief déjà dessinés. Le fichier est nettement plus volumineux, mais reste sous les 220 Mo.

Android ne charge pas tout ce fichier dans la mémoire vive. Le système accède aux dessins dont il a besoin à l’écran, puis peut récupérer la mémoire utilisée lorsque l’application passe en arrière-plan ou que d’autres tâches en ont besoin. Les 6 Go de RAM ne sont donc pas une quantité réservée aux emoji.

Google conserve ce seuil pour que les téléphones moins dotés restent sur la police 2D, plus légère. Le stockage suit une logique comparable : demander 128 Go de capacité totale et 10 Go encore disponibles évite qu’un téléchargement en arrière-plan mette en difficulté un appareil presque plein. L’installation utilise aussi temporairement un peu d’espace supplémentaire pour copier le fichier, avant de vider son cache de téléchargement.

Remplir les critères ne suffit pas à changer tous vos emoji

La fiche d’aide officielle de Google énumère les conditions : Android 17 ou une version ultérieure, un fabricant pris en charge, au moins 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et 10 Go libres. Sur un appareil concerné, le téléchargement se fait automatiquement lorsqu’il est en charge et connecté au Wi-Fi. Google ne propose pas de moyen pour le forcer.

Il n’est donc pas nécessaire d’effacer 10 Go de photos en pensant que les emoji vont les remplacer. Si votre appareil est presque saturé, récupérer de l’espace peut lui permettre de satisfaire le seuil, mais ne garantit pas l’apparition immédiate des nouveaux dessins : le fabricant et le mode de distribution restent déterminants.

Les Galaxy conservent notamment la police d’emoji de Samsung. Une application comme WhatsApp utilise également ses propres dessins : elle ne devient pas compatible avec les Noto 3D parce que le téléphone remplit les critères matériels. Enfin, les appareils livrés avec la police déjà intégrée n’ont pas besoin du téléchargement complet en arrière-plan ; Mishaal Rahman précise que les prochains ajouts annuels Unicode pourront leur parvenir sous forme de mises à jour différentielles plus légères.