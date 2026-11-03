Android Auto ne se connecte plus après One UI 9 : Google déploie un correctif

Les Galaxy qui refusent de se connecter à Android Auto après le passage à One UI 9 ont enfin une réponse de Google. L’entreprise a confirmé à Android Authority qu’un correctif du problème lié à Android 17 et One UI 9 était déjà en cours de déploiement.

Cette annonce change la situation pour les automobilistes touchés : le dysfonctionnement est désormais suivi d’une correction annoncée par Google, même si celle-ci n’a pas encore atteint tous les appareils.

Google corrige les connexions qui échouent ou se coupent

Les témoignages concernaient des téléphones incapables de lancer Android Auto dans la voiture, ou des connexions interrompues à répétition. Passer du sans-fil au câble ne suffisait pas toujours à rétablir le service. Nous avions détaillé les signalements apparus après One UI 9.

Un porte-parole a maintenant indiqué à Android Authority que le correctif était en distribution et que le problème devait être résolu prochainement. Aucun numéro de version ni délai général n’accompagne cette confirmation.

Il n’est donc pas possible de désigner une mise à jour Samsung précise comme la solution sur cette seule base.

Le correctif annoncé vise un problème précis

Android Auto dépend à la fois du téléphone, de son logiciel et du système de la voiture. La réponse de Google porte ici sur les difficultés de connexion associées à Android 17 et One UI 9. Elle ne signifie pas que chaque souci de son, d’affichage ou de notification rencontré sur Android Auto a la même origine.

Si votre Galaxy reste touché, le point à suivre est le retour d’une connexion stable après l’arrivée de la correction. Le changement de statut est réel ; affirmer que tous les véhicules et téléphones français sont déjà réparés serait prématuré.