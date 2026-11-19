Vous pouvez afficher votre musique, un minuteur ou des messages autour de la caméra selfie d’un Android sans changer de téléphone. Plusieurs applications proposent ce type de capsule interactive. Elles ne transforment toutefois pas Android en iOS : les fonctions disponibles dépendent des notifications reçues, des autorisations accordées et parfois d’une formule payante. Voici ce qui distingue quatre solutions, et comment choisir sans installer une application qui ne répond pas à votre besoin.

Une capsule pour les notifications ou un bouton de raccourci ?

Ces applications n’ont pas toutes la même utilité. Certaines donnent une place aux informations en cours en haut de l’écran ; une autre transforme surtout la zone de la caméra en commande tactile. C’est la première question à se poser : voulez-vous suivre quelque chose, ou déclencher une action ?

Application Usage à privilégier Ce qu’il faut savoir avant d’installer dynamicSpot, par Jawomo Notifications, musique et compte à rebours dans une capsule Publicités et achats intégrés signalés sur Google Play ; service d’accessibilité utilisé Material Capsule, par Pryshedko Apps Une interface assortie au fond d’écran, avec widgets et raccourcis Achats intégrés ; permissions et déclaration de données à examiner Action Notch, par Androxus Toucher la zone de la caméra pour lancer une commande Ce n’est pas un équivalent complet des activités en direct ; annonces et achats intégrés TheNotch, par Datta Chinmoy Musique, appels et capsule personnalisable Android 12 minimum annoncé ; messages et plusieurs fonctions avancées réservés à Pro

dynamicSpot : retrouver ses commandes sans quitter l’application ouverte

La fiche de dynamicSpot sur Google Play décrit un îlot qui rassemble des notifications et des informations d’activité. Les commandes musicales, le minuteur et le niveau de batterie font partie des usages annoncés. Le développeur permet de choisir les applications affichées et de personnaliser les interactions.

Un exemple concret : vous lisez une page et souhaitez mettre un morceau en pause sans ouvrir votre lecteur. Cette capsule peut servir de commande intermédiaire. Elle dépend néanmoins de ce que l’application musicale ou de messagerie expose dans ses notifications. Elle ne garantit pas les mêmes informations que la fonction native d’un iPhone. La fiche signale des annonces, des achats intégrés et l’utilisation d’un service d’accessibilité. Il faut donc vérifier ces conditions sur son propre appareil plutôt que supposer que tout est gratuit.

Material Capsule : personnaliser l’affichage plutôt que copier une pilule noire

Avec Material Capsule, le développeur mise sur des couleurs adaptées au fond d’écran et sur des interactions personnalisables. Commandes multimédias, progression de téléchargements, accès à des widgets et gestes figurent dans sa présentation. C’est une piste pour ceux qui veulent conserver une apparence cohérente avec Android.

L’apparence reste un critère secondaire si les événements qui vous intéressent ne remontent pas correctement. Testez donc votre lecteur et vos téléchargements habituels avant tout achat intégré. La déclaration de sécurité des données mentionne notamment une collecte possible de contacts et d’informations sur les performances de l’application, ainsi que le partage possible de certaines données techniques. Ces déclarations sont celles de l’éditeur, pas le résultat d’un audit indépendant.

Action Notch : une commande tactile autour de la caméra

Action Notch répond à un autre besoin. Un appui, un double appui, un appui prolongé ou un balayage peut déclencher une fonction choisie. La lampe torche, une capture d’écran, l’ouverture d’une application et les commandes musicales font partie des actions présentées.

Pour quelqu’un qui cherche surtout un geste rapide, cette approche peut être plus pertinente qu’un nouvel affichage de messages. Elle ne donne pas pour autant à la caméra une nouvelle capacité matérielle : l’application place une zone de commande à cet endroit de l’écran. Sa fiche mentionne un service d’accessibilité, des publicités et des achats intégrés. N’activez pas les fonctions d’enregistrement ou les permissions correspondantes si vous n’en avez pas l’usage.

TheNotch : vérifier ce qui reste gratuit

La présentation de TheNotch sépare les fonctions gratuites et Pro : la musique, l’état des appels et la charge figurent dans la première catégorie, tandis que les messages, la navigation et l’historique de notifications font partie des possibilités payantes. L’application réclame Android 12 ou une version plus récente selon son développeur.

Celui-ci annonce une application sans compte ni publicité, avec des notifications traitées sur le téléphone. Il précise toutefois recevoir des informations techniques et de transaction pour valider les achats. Les autorisations sont liées aux fonctions activées ; leur liste doit être lue avant de consentir. Le fonctionnement des superpositions peut varier selon la marque du téléphone.

Choisissez une seule application correspondant à l’usage recherché : affichage d’informations ou raccourci tactile. Vérifiez l’éditeur et la compatibilité sur sa fiche Google Play, puis consultez les achats intégrés et la rubrique de sécurité des données. Lisez chaque demande d’autorisation. L’accès aux notifications peut exposer le contenu des messages ; l’accessibilité sert ici à afficher ou à piloter la capsule. Les écrans de configuration diffèrent selon l’application et le téléphone. Commencez par une fonction simple, comme la lecture musicale. Vérifiez que l’îlot n’empêche pas de toucher les commandes déjà présentes en haut de vos applications. Testez ensuite vos usages réels : réception d’un message, passage en paysage, écran verrouillé et application en plein écran. Ne payez qu’après avoir constaté que les fonctions dont vous avez besoin fonctionnent sur votre modèle.

Sur un Galaxy, regardez d’abord ce qui existe déjà

Une application supplémentaire n’est pas toujours nécessaire. Sur les Galaxy compatibles, Samsung dispose de la Now Bar pour les activités sur l’écran verrouillé. Le guide Samsung en français indique le chemin Paramètres → Écran de verrouillage et AOD → Now Bar → Tout voir, dans la partie Contenu dynamique, pour choisir les applications prises en charge.

Cette barre ne se place pas autour de la caméra comme les solutions précédentes, mais elle peut déjà répondre à un besoin de musique ou de minuteur sans déverrouiller. Sa disponibilité et ses fonctions dépendent du modèle, du pays et de la version logicielle. Le bon choix consiste donc à partir de l’action que vous voulez simplifier, puis à vérifier si votre téléphone sait déjà la réaliser.