Andarium permettait de lancer un environnement Android 17 directement sur un iPhone ou un iPad. Apple l’a retiré de l’App Store. Son développeur, Yi Xie, a publié le message de refus : c’est notamment la reproduction d’Android sur iOS qui est visée. Le projet continue en dehors de la boutique, mais cette démonstration ne transforme pas un iPhone en téléphone Android à part entière.

L’intérêt est facile à comprendre : ouvrir une application Android sans utiliser un second appareil. Andarium proposait une machine virtuelle locale, avec ses réglages et son stockage, à l’intérieur d’une application iOS. Il ne remplaçait ni l’écran d’accueil de l’iPhone, ni son système principal.

Ce qu’Apple reproche à l’application

Le développeur reproduit l’avis d’Apple dans la présentation officielle de Kernarium, sur lequel repose Andarium. Le message cite les règles 2.5.2 et 1.1 et indique que la reproduction du système Android n’est pas centrée sur l’expérience des plateformes Apple prises en charge.

Ce document établit le motif communiqué au développeur pour cette application. Il ne démontre pas à lui seul une interdiction générale de toute émulation sur iPhone. Les fonctions soumises et les décisions concernant d’autres logiciels ne doivent pas être mélangées.

Un Android local, avec des fichiers APK

La description de l’application présentait un Android 17 fondé sur LineageOS. L’utilisateur pouvait créer sa machine virtuelle, la démarrer, installer des APK depuis Fichiers et faire entrer ou sortir des documents grâce au navigateur intégré. La définition de l’affichage était ajustable et l’interface prévoyait les commandes Android habituelles : retour, accueil et volume notamment.

Le calcul se faisait sur l’appareil, pas sur un serveur lui envoyant une vidéo. Cela distingue le projet d’un service Android accessible à distance. Le fonctionnement revendiqué dans la fiche de l’app ne nécessitait pas de compte et ne reposait pas sur de la publicité ou du suivi.

Pouvoir installer un APK ne garantit toutefois pas que chaque application fonctionne correctement. Ses dépendances, ses besoins matériels ou ses contrôles de compatibilité peuvent rester des obstacles. Le projet n’est pas une promesse de compatibilité universelle avec les jeux ou les applications professionnelles Android.

Pourquoi cela reste différent d’un véritable téléphone Android

Andarium s’appuie sur un noyau Linux compilé pour l’architecture Arm d’Apple, auquel s’ajoutent l’émulation des programmes et une traduction graphique vers Metal. Plusieurs couches travaillent ainsi entre l’application Android et le matériel de l’iPhone. La puissance de la puce ne supprime pas toutes les contraintes de ce chemin.

Les essais rapportés font état de ralentissements, de limites de mémoire et de température. Le fonctionnement demandait au minimum une puce A14. Autre limite concrète : la machine virtuelle se mettait en pause lorsque l’utilisateur quittait Andarium pour une autre application. Ce comportement compte davantage qu’une capture montrant simplement Android démarré.

Le projet continue, sans installation ordinaire depuis l’App Store

Dans son annonce de lancement mise à jour le 20 novembre, l’auteur indique le retrait de l’App Store et de TestFlight. Le code source et des versions à installer séparément restent proposés. L’existence d’un fichier ne signifie cependant pas que cette démarche équivaut au téléchargement habituel d’une application approuvée dans la boutique.

Pour le lecteur français, la conséquence immédiate est simple : chercher à nouveau le même bouton dans l’App Store ne résout pas le retrait annoncé. Andarium a montré un Android local dans une application iOS ; ses limites et sa distribution en font encore un projet expérimental, pas une solution prête à remplacer un second téléphone.