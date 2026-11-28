Android 17, QPR3 bêta 4 et le correctif de sécurité ne désignent pas la même chose. Voici les informations à relever et les vérifications avant toute inscription ou sortie de bêta.

Android 17 sur Pixel : comment vérifier votre bêta, votre version et le correctif de sécurité

Voir « Android 17 » dans les réglages de votre Pixel ne permet pas de savoir si vous êtes sur une version stable ou une bêta. Le numéro complet du logiciel, le niveau de sécurité et l’inscription au programme de test apportent des réponses différentes. Voici comment les relever sans confondre la date de téléchargement avec celle du correctif.

Retrouver les informations sur votre téléphone

Le parcours français documenté par Google commence dans Paramètres → À propos du téléphone → Version d’Android. Relevez la version Android, la mise à jour de sécurité Android, celle du système Google Play et le numéro de version.

Pour chercher un téléchargement, ouvrez Paramètres → Système → Mises à jour logicielles, puis suivez les instructions. Google recommande le Wi-Fi et au moins 75 % de batterie avant une mise à jour. Sur Pixel, les mises à jour téléchargées en arrière-plan deviennent actives après redémarrage.

Si vous transmettez une capture à l’assistance, gardez visibles le numéro et les dates utiles, mais masquez les identifiants personnels. Écrire seulement « dernière version » empêche de comparer deux appareils : l’un peut être inscrit au programme de test, l’autre recevoir progressivement une version publique.

Un exemple officiel : QPR3 bêta 4

Les notes Google d’Android 17 QPR3 décrivent la bêta 4 publiée le 12 novembre 2026 avec ces repères :

Information Valeur publiée pour cette bêta Ce qu’elle désigne Programme Android 17 QPR3 bêta 4 Une version de test trimestrielle Numéro du logiciel DP11.261030.003 Le build à comparer aux réglages Publication 12 novembre 2026 La date de cette version Correctif de sécurité 5 octobre 2026 Le niveau de sécurité indiqué par Google Services Google Play 26.41.31 Une composante distincte du système

Cette bêta corrige notamment des fuites mémoire causant lenteurs, plantages du lanceur ou redémarrages, un clavier partiellement coupé et une activité Bluetooth excessive consommant la batterie. Ces corrections annoncées ne permettent pas de diagnostiquer à distance chaque problème d’autonomie.

La différence entre les deux dates du tableau n’est pas une erreur à corriger manuellement. La publication d’un logiciel et son niveau de sécurité ne sont pas une seule information. Ce tableau sert à identifier cette bêta précise, pas à affirmer qu’elle constitue la mise à jour publique à installer sur tous les Pixel français.

Vérifier l’inscription à la bêta avec le bon compte

Sur la page Android Bêta pour Pixel, connectez-vous au compte Google principal utilisé sur le téléphone. Les appareils éligibles s’affichent, avec les programmes effectivement proposés. Un appareil masqué dans Google Play peut ne pas apparaître. La disponibilité personnelle se vérifie sur cette page, pas en déduisant une inscription d’un article.

Les versions préliminaires peuvent perturber le fonctionnement du téléphone. Quitter le programme et revenir au stable efface normalement les données ; Google prévoit une fenêtre limitée sans effacement après l’installation de la version stable correspondante, avant la bêta suivante. Vérifiez les conditions affichées avant de confirmer une sortie.

Pourquoi une image téléchargeable n’est pas une mise à jour ordinaire

Google fournit aussi des images de test QPR3 pour des Pixel compatibles. Son document vise le test et le développement ; l’installation d’une image d’usine impose une réinitialisation. Cette voie ne se confond pas avec le téléchargement proposé normalement dans les réglages.

Pour un usage quotidien, commencez donc par identifier votre version actuelle et le programme de votre compte. Si vous cherchez seulement une correction publique, l’écran des mises à jour est le bon point de départ. Une bêta portant un numéro plus élevé ne suffit pas à en faire le meilleur choix pour votre téléphone principal.