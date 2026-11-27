Un réglage repéré dans une bêta doit empêcher le son de basculer vers une voiture ou une enceinte qui vient de se connecter.

Android 17 prépare un réglage pour garder le son dans vos écouteurs

Vous écoutez un morceau au casque, puis une enceinte ou votre voiture se connecte au téléphone et récupère le son. Google prépare un réglage Android 17 pour conserver la lecture dans les écouteurs déjà utilisés.

Android Authority l’a repéré le 26 novembre dans Android 17 QPR3 bêta 4. Le média a activé manuellement l’option : elle n’est pas nécessairement accessible, même aux utilisateurs de cette bêta.

Une nouvelle connexion ne prendrait plus la priorité

La description observée vise les appareils audio qui rejoignent le téléphone, notamment les enceintes et les systèmes de voiture. Le téléphone pourrait alors garder la sortie casque au lieu de transférer automatiquement la musique. Il s’agit de choisir où le son continue, pas de réparer une connexion Bluetooth défaillante.

L’option a été trouvée dans les préférences de connexion. Google n’a annoncé ni sa sortie ni son calendrier ; elle peut encore évoluer ou être abandonnée. Son nom français définitif reste inconnu. Il n’existe donc pas encore de procédure générale à suivre sur un Galaxy, un Xiaomi ou tout autre téléphone Android 17.

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