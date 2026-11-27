Anbernic présente une console Android verticale avec écran 4:3, deux sticks et refroidissement actif. Le prix reste à annoncer.

Anbernic RG 47G1 : un écran 4:3 et deux sticks dans une console au format Game Boy

La RG 47G1 conserve la silhouette d’une console portable verticale, mais ajoute deux sticks et un écran 4:3. Dans sa présentation officielle du 27 novembre, Anbernic annonce une machine Android pensée pour les jeux classiques. Aucun prix ni calendrier de vente n’est encore donné.

Un format adapté aux jeux d’origine en 4:3

La dalle de 4,7 pouces affiche 1 280 × 960 pixels, jusqu’à 120 Hz. Son intérêt tient d’abord aux proportions : un jeu prévu en 4:3 peut occuper l’écran sans être étiré pour remplir une dalle panoramique. La fréquence maximale de l’écran ne garantit toutefois pas qu’un jeu ancien tourne à 120 images par seconde.

La croix et les boutons occupent le haut des commandes ; deux sticks symétriques à effet Hall se placent dessous. Anbernic ajoute un Snapdragon G1 Gen 2, un ventilateur et une batterie de 5 500 mAh. Aucune autonomie mesurée ni performance d’émulation précise n’est publiée.

Trois finitions sont montrées : jaune Pika, violet rétro et noir. Les configurations de mémoire et le tarif français restent à connaître : il s’agit d’une présentation, pas encore d’une offre d’achat à comparer.

Image : illustration.