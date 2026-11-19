Les propriétaires d’Analogue 3D n’ont plus besoin de sortir la carte SD à chaque nouvelle version du système. La mise à jour 3DOS 1.6.0, publiée le 18 novembre, active les mises à jour par Wi-Fi. Il reste toutefois une première installation à effectuer sur les consoles qui ne disposent pas encore de cette fonction, et la carte SD ne devient pas inutile.

Le changement ne promet pas une meilleure image dans tous les jeux Nintendo 64. Il s’attaque à un geste plus banal : passer de la console à l’ordinateur, copier un fichier et remettre le support en place. Pour une machine installée sous le téléviseur, c’est cette contrainte qui disparaît lors des mises à jour suivantes.

Le Wi-Fi sert désormais à entretenir la console

Dans les notes de la version 1.6.0, Analogue confirme la prise en charge des réseaux 2,4 GHz et 5 GHz, y compris les réseaux mixtes ou masqués. Le système peut ensuite rester à jour automatiquement.

Il faut bien séparer connexion Wi-Fi et jeu en ligne. L’activation du réseau ne transforme pas les cartouches Nintendo 64 en jeux multijoueurs sur Internet. La nouveauté annoncée concerne le système et sa maintenance ; elle n’ajoute pas, à elle seule, un service comparable à celui d’une console récente.

Changement de la version 1.6.0 Conséquence concrète Mises à jour par Wi-Fi Plus besoin de déplacer la carte SD pour les mises à jour suivantes Date et heure synchronisées La console se règle selon le fuseau choisi Rapports d’utilisation facultatifs Le propriétaire garde le choix du partage d’analyses Correction d’affichage Un jeu pouvait rester invisible jusqu’à l’ouverture du menu en cours de partie Bibliothèque et interface Correction de l’onglet américain et améliorations visuelles

Si la console n’a pas encore de mise à jour réseau opérationnelle, le guide officiel conserve une procédure par carte SD. Voici les étapes décrites en français ; les intitulés affichés peuvent rester en anglais sur la machine.

Éteignez complètement l’Analogue 3D, puis retirez la carte SD. Téléchargez le fichier correspondant au système Analogue 3D depuis son assistance officielle. Sur l’ordinateur, retirez les anciens fichiers de mise à jour présents à la racine de la carte et copiez le nouveau à cet emplacement. Remettez la carte dans la console, puis allumez-la. Laissez l’installation se terminer sans couper l’alimentation. Le guide annonce trois à six minutes et un redémarrage automatique.

Il est préférable de terminer cette opération avant une session de jeu. Une mise à jour système ne se traite pas comme le lancement d’un titre : attendre le redémarrage évite de confondre une installation en cours avec un blocage.

Pour les suivantes, la procédure se fait depuis le canapé

Une fois le réseau configuré, ouvrez les réglages de la console puis la rubrique système. Lancez la recherche d’une mise à jour ; si une version est proposée, choisissez son installation. La machine redémarre pour appliquer les fichiers, puis redémarre de nouveau à la fin.

La recherche manuelle et les mises à jour automatiques sont deux possibilités distinctes. Le propriétaire peut garder la maîtrise du moment où il vérifie la disponibilité d’une version. Dans tous les cas, il faut laisser l’alimentation branchée pendant l’opération.

Une console utilisée rarement mérite donc un petit contrôle avant de relancer une ancienne partie. Le numéro installé permet de savoir si une correction précise est déjà présente ; voir le Wi-Fi connecté ne prouve pas que toutes les versions futures ont été appliquées.

La carte SD reste à sa place pour une bonne raison

Analogue indique que ce support sert également aux fonctions du système et aux cartes mémoire virtuelles. La mise à jour sans fil ne signifie donc pas que l’on peut désormais jouer sans carte SD. Il ne faut pas la retirer pendant que la console fonctionne.

Le même soin vaut pour les cartouches : quittez le jeu avant de les enlever. La connexion réseau simplifie l’entretien de la machine, mais elle ne change pas la manière dont un ancien support doit être manipulé.

Enfin, l’envoi facultatif de données d’usage se règle séparément dans la partie consacrée à la confidentialité. Mettre le système à jour et accepter ces analyses ne sont pas une seule et même décision : le premier geste n’impose pas le second.