AMD : ce bug peut solliciter votre SSD en continu, même quand vous ne jouez pas

Un pilote graphique peut solliciter votre SSD même lorsque vous ne jouez pas. Plusieurs utilisateurs de Radeon signalent des écritures continues liées à un composant d’AMD Software: Adrenalin Edition. Un représentant d’AMD a confirmé que l’équipe examinait ce comportement et préparait une correction. Pour savoir si votre PC est concerné, une vérification de l’activité du disque est plus utile que le seul nom de la carte graphique.

Le choix entre AMD et Nvidia pour jouer ne permet pas, à lui seul, de prévoir cette anomalie. Un voyant de stockage qui clignote ne suffit pas à identifier le problème : Windows peut aussi travailler en arrière-plan pour une mise à jour ou une indexation.

Le processus à surveiller s’appelle atieclxx.exe

Les signalements concernent notamment le service AMD External Events Utility et son module client atieclxx.exe. Dans un fil de diagnostic sur Reddit, un utilisateur décrit une activité persistante sur une configuration équipée d’une Radeon RX 7900 XTX. Le compte AMD_Vik y indique que l’équipe examine une interaction entre ce composant et le pilote de filtrage PCIe de Microsoft.

Le même représentant explique ensuite qu’un collègue a soumis une modification et que l’équipe cherche à l’intégrer à une version du pilote. C’est une indication de travail en cours, pas la confirmation que le correctif est déjà installé sur votre machine.

Appuyez sur Windows + R, saisissez resmon, puis validez. Cette commande ouvre le Moniteur de ressources de Windows. Ouvrez l’onglet Disque et repérez atieclxx.exe parmi les processus qui utilisent le stockage. Observez son débit d’écriture pendant plusieurs minutes, en dehors d’une installation de jeu, d’une mise à jour ou d’une copie de fichiers.

Un pic ponctuel et un débit soutenu au repos ne racontent pas la même chose. Notez le nom du processus, la version du pilote et les circonstances si l’activité se répète : ces informations seront plus utiles à l’assistance qu’une simple capture du pourcentage d’utilisation du disque.

Ce que représentent ces écritures pour le SSD

Certains témoignages évoquent environ 0,7 Mo/s, d’autres jusqu’à 5 Mo/s. À titre de comparaison, 1 Mo/s maintenu pendant 24 heures représente 86,4 Go d’écritures ; 5 Mo/s représente 432 Go. Le calcul suppose une activité absolument continue pendant toute la journée.

Il ne mesure pas directement la quantité finalement écrite dans les cellules de mémoire du SSD. Windows peut regrouper en mémoire certaines opérations avant de les envoyer au stockage. Le débit attribué à un processus ne remplace donc pas les compteurs d’écritures et de santé du SSD. Une baisse d’indicateur rapportée par un internaute n’établit donc pas une perte de durée de vie identique pour tous les modèles.

Un correctif attendu, des contournements imparfaits

Les notes officielles d’Adrenalin 26.10.2, datées du 30 octobre, ne mentionnent pas la correction de ce problème. Les témoignages ne permettent pas non plus de dresser une liste exhaustive des cartes ou des versions touchées : certains utilisateurs ne constatent aucune anomalie.

Des contournements circulent, notamment l’arrêt du service ou la désactivation de Resizable BAR. Ils peuvent perturber les raccourcis du pilote, l’affichage ou les performances en jeu et ne fonctionnent pas partout. Mieux vaut documenter un comportement réellement observé et attendre une correction identifiée plutôt que supprimer un fichier du pilote ou modifier le BIOS sur la seule foi d’un titre alarmant.