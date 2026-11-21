Amazfit : ces montres affichent votre glycémie, avec quel capteur ?

Une Amazfit compatible peut désormais afficher les données d’un capteur de glucose pendant l’entraînement grâce à GlucoseX. Mais la montre ne mesure pas elle-même la glycémie : elle récupère des valeurs provenant d’un système externe Dexcom ou FreeStyle Libre, par l’intermédiaire des services de partage compatibles. Le bénéfice est de lire une valeur au poignet sans devoir sortir son téléphone à chaque consultation.

Il reste une condition essentielle pour courir : le développeur précise que le téléphone doit rester à proximité pour assurer les mises à jour. L’application ne transforme donc pas la montre en lecteur autonome directement relié à n’importe quel capteur.

Ce qui arrive au poignet, et d’où vient la mesure

GlucoseX propose la dernière valeur reçue, une indication de tendance, des cadrans associés et une extension pour les séances sportives. Une consultation pendant une course peut ainsi réunir le suivi de l’activité et les données de glucose sur le même écran, plutôt que d’imposer un passage constant entre la montre et le téléphone.

Le trajet de l’information compte autant que son affichage : le capteur mesure, son application transmet les données au service de partage, puis GlucoseX les récupère pour la montre. Une interruption à l’un de ces maillons peut empêcher l’actualisation, même lorsque l’écran de la montre fonctionne normalement. La dernière valeur affichée n’est donc pas forcément une nouvelle mesure.

Dexcom et Libre : vérifier le service, pas seulement la marque du capteur

Équipement ou service Rôle dans GlucoseX Point à vérifier Dexcom avec Share/Follow Fournit les données partagées Partage activé et système compatible FreeStyle Libre avec LibreLinkUp Fournit les données par le service de partage Transmission fonctionnelle dans LibreLinkUp Téléphone associé Participe à la réception et à la transmission Proximité et connexion nécessaires aux mises à jour Montre Amazfit compatible Affiche les données reçues GlucoseX disponible pour ce modèle dans Zepp

Une mention « compatible Dexcom » ne prouve pas que toutes les générations et toutes les configurations régionales fonctionnent. La même précaution vaut pour Libre. Pour un lecteur français, le test décisif consiste à vérifier d’abord que les données remontent correctement dans le service de partage utilisé avec son propre capteur, puis que GlucoseX est proposé pour sa montre.

Dexcom rappelle que la réception des données dans Follow dépend d’une connexion Internet. L’économie d’énergie et les restrictions en arrière-plan du téléphone peuvent également perturber cette chaîne.

Quelles Amazfit sont citées dans la liste annoncée ?

La liste de douze modèles communiquée autour de l’application comprend les Active 3 Premium, Bip 6, Bip Max, Balance 2, Balance 3, Balance Ultra, Cheetah 2 Pro, Cheetah 2 Ultra, T-Rex 3, T-Rex 3 Pro, T-Rex Ultra 2 et T-Rex Dual Solar.

Ce relevé n’est pas une promesse de disponibilité identique sur chaque compte français. La boutique Zepp affichée pour la montre demeure le contrôle à effectuer avant toute décision d’achat. D’autres listes circulent avec des variantes supplémentaires ; mieux vaut vérifier la fiche réellement accessible pour la référence possédée plutôt que d’étendre la compatibilité à toute une famille.

Ouvrez Zepp et sélectionnez votre montre. Assurez-vous que c’est bien le modèle appairé que vous utilisez. Ouvrez sa boutique d’applications. Le développeur indique de rechercher GlucoseX dans la catégorie consacrée à la santé et au sport. L’intitulé exact peut varier selon la langue de l’application. Distinguez l’application, l’extension sportive et les cadrans. Ce sont des éléments complémentaires : installer un cadran ne suffit pas à établir le partage avec le capteur. Configurez le service compatible selon les indications affichées. Le partage Dexcom ou Libre doit déjà fonctionner ; ne supposez pas qu’un simple appairage Bluetooth suffit. Comparez la valeur et son actualisation avec l’application officielle du capteur avant de vous fier à la consultation au poignet pendant une sortie.

Une consultation pratique, pas une nouvelle mesure médicale

Dans sa présentation de GlucoseX, le développeur indique que l’application est informative et ne constitue pas un dispositif médical. Les décisions de traitement doivent rester fondées sur les outils officiels du système de mesure, conformément à leurs instructions. L’intérêt de cette nouveauté est l’accès plus facile à une information déjà mesurée, pas la disparition du capteur, du téléphone ou de ses précautions d’utilisation.