La mise à jour OTA 10 ajoute un raccourci physique au centre de contrôle de la Balance 3. Voici le geste à effectuer et ses limites.

Deux pressions sur le bouton supérieur de l’Amazfit Balance 3 permettent désormais d’ouvrir son centre de contrôle depuis le cadran. Le geste figure dans la mise à jour de novembre 2026 décrite par Amazfit. C’est un changement discret, mais utile pour atteindre les réglages rapides sans multiplier les manipulations tactiles.

Le raccourci se déclenche depuis le cadran

Dans le journal officiel des mises à jour de la Balance 3, Amazfit classe cette nouveauté dans la version « OTA 10 ». La condition précisée est importante : la double pression sur le bouton du haut s’effectue lorsque le cadran est affiché. Il ne faut donc pas attendre nécessairement le même résultat au milieu d’une application ou d’une séance sportive.

Pour essayer ce raccourci, revenez d’abord à l’affichage de l’heure, puis appuyez deux fois sur le bouton supérieur. Cette méthode permet aussi de vérifier que l’on teste bien la nouveauté concernée, au lieu de confondre double pression, appui simple et appui prolongé. Un bouton physique peut être pratique lorsque viser une petite zone de l’écran est moins commode, mais ce changement n’ajoute pas à lui seul de nouveaux réglages au centre de contrôle.

Le verrouillage gagne aussi un accès direct

La même mise à jour ajoute un mode de reverrouillage automatique et une action de verrouillage ponctuel attribuable à un appui prolongé sur le bouton inférieur SEL/DOWN. Pour cette seconde action, le chemin indiqué par Amazfit passe par les paramètres, les préférences, les raccourcis et l’appui prolongé du bouton inférieur, puis le verrouillage ponctuel. Les intitulés exacts peuvent varier avec la langue de la montre.

Il s’agit de deux usages différents : ouvrir les réglages rapides depuis le cadran et déclencher un verrouillage. Les distinguer évite de remplacer involontairement une action personnalisée à laquelle on tient. Avant de modifier l’appui prolongé, regardez donc ce qu’il lance déjà sur votre montre.

Amazfit mentionne également des améliorations de la cartographie et de la précision de l’allure en mode GPS automatique, sans publier de mesure permettant de chiffrer le gain. Pour un coureur, cela justifie de regarder le comportement après installation, mais pas de promettre une précision accrue d’un pourcentage déterminé.

« OTA 10 » ne signifie pas « publiée le 10 novembre »

La page américaine indique le mois de novembre 2026 et le nom de version OTA 10, sans donner de jour ni confirmer un calendrier propre à la France. Consultez la mise à jour proposée pour votre Balance 3 dans Zepp. Si elle n’apparaît pas encore, le journal en ligne ne permet pas à lui seul de conclure à un problème sur votre montre. Et si le raccourci ne fonctionne pas après installation, vérifiez d’abord que vous êtes bien revenu au cadran et que le modèle concerné est une Balance 3.