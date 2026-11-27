Le jeu d’horreur de HO! Games mise sur des mots à retrouver et à combiner pour reconstituer une identité. Son lancement PC est prévu le 27 novembre.

Am I Nima : pour sortir de cette cave, vous devez convaincre votre mère que vous êtes sa fille

Dans Am I Nima, s’échapper commence par une question dérangeante : comment prouver qui l’on est quand on a perdu ses souvenirs ? Enfermée dans une cave par sa mère, l’héroïne doit retrouver des mots et s’en servir pendant des épreuves. Le jeu de HO! Games est attendu sur PC via Steam le 27 novembre, après un décalage depuis la date initiale du 8 octobre.

L’objectif ne consiste pas seulement à sélectionner une réponse rassurante. Les termes découverts en explorant les objets deviennent la matière de vos conversations, mais aussi de la recherche d’une identité. La possibilité de répondre ce que la mère veut entendre entre ainsi en tension avec l’envie de comprendre ce qu’elle cache.

Les objets fournissent les mots, les associations réveillent les souvenirs

La présentation du jeu par ses créateurs décrit une exploration où les objets font apparaître des mots liés aux pensées de Nima. On peut ensuite les associer pour découvrir d’autres significations et accéder à des souvenirs enfouis. Cette réserve de vocabulaire sert également à orienter les échanges pendant les tests.

C’est cette articulation qui donne son intérêt au concept : observer une pièce alimente la réflexion, puis la réflexion modifie les possibilités de dialogue. Le jeu n’est pas présenté comme un simple questionnaire où toutes les réponses utiles seraient disponibles d’emblée.

Les chiffres communiqués par HO! Games dans son point de développement du 5 septembre donnent une idée de la structure : cinq environnements, plus de 300 objets à inspecter et plus de 230 mots à trouver. L’équipe annonce plus de quinze épreuves réparties sur cinq chapitres, auxquelles s’ajoutent sept tests supplémentaires à découvrir.

Un historique pour ne pas recommencer les mêmes combinaisons

Le studio détaille trois outils pour organiser les mots : une liste de favoris, un filtre affichant les choix disponibles pendant les épreuves et un historique des vingt dernières associations. Leur rôle est concret : retrouver un terme pertinent sans parcourir toute la bibliothèque, ou vérifier une combinaison déjà tentée.

Onze fins figuraient dans cette même présentation. Ce nombre décrit la structure annoncée par les développeurs ; il ne permet pas d’en déduire une durée totale ni de promettre que chaque décision mène à une conclusion entièrement différente. HO! Games a également signalé 275 000 listes de souhaits Steam le 21 novembre, un indicateur d’intérêt qui ne correspond pas à des ventes.

L’anglais fait partie des conditions pour y jouer

La fiche actuelle ne liste que l’anglais pour l’interface, les voix et les sous-titres. Dans un jeu où le vocabulaire constitue une mécanique, cette restriction pèse davantage que dans une aventure essentiellement fondée sur les réflexes. Une traduction française n’est pas confirmée.

Le contenu vise un public averti : les créateurs signalent notamment des violences psychologiques et des thèmes de maltraitance. La configuration minimale annoncée demande Windows 10, 8 Go de mémoire et 5 Go d’espace. Aucun portage console n’est établi dans les sources consultées. La date PC du 27 novembre reste donc le bon repère, sans transformer les anciennes démonstrations ou bandes-annonces en disponibilité anticipée du jeu complet.