AirPods : ce curseur règle les bruits autour de vous sans couper votre musique

Vous trouvez vos AirPods trop isolants pour entendre ce qui se passe autour de vous, mais le mode Transparence laisse passer trop de bruit ? iOS 27 permet de régler cet entre-deux directement depuis le Centre de contrôle. Une fois le mode Adaptatif sélectionné, un curseur ajuste la place laissée aux sons extérieurs pendant que votre musique continue.

Il ne s’agit pas d’augmenter ou de baisser le volume du morceau. Le réglage porte sur votre environnement sonore. Son intérêt est de corriger rapidement un équilibre qui vous convient mal, sans ouvrir plusieurs écrans de paramètres. Cette commande fait partie d’iOS 27 : elle n’est pas réservée à une nouvelle bêta d’iOS 27.3.

Le réglage à trouver sur votre iPhone

Commencez avec vos AirPods dans les oreilles et connectés à l’iPhone. Vous pouvez lancer un morceau à un volume confortable pour entendre la différence, mais évitez de modifier simultanément le volume et le contrôle du bruit : vous ne sauriez plus quel changement produit l’effet recherché.

Ouvrez le Centre de contrôle en balayant vers le bas depuis l’angle supérieur droit sur un iPhone avec Face ID. Maintenez le doigt sur la commande de volume. Il faut ouvrir son panneau détaillé, plutôt que simplement faire glisser la jauge. Touchez Mode d’écoute, en bas à gauche, puis sélectionnez Adaptatif. Déplacez le curseur : vers la gauche pour davantage de transparence, vers la droite pour davantage de réduction du bruit. Procédez par petits déplacements, puis écoutez avant de poursuivre. Le réglage permet des positions intermédiaires.

Le guide français des modes d’écoute Apple confirme cet accès et la possibilité d’ajuster le mode Adaptatif avec le curseur. Si vous ne voyez pas cette commande, vérifiez d’abord le modèle d’AirPods et la version d’iOS : tous les écouteurs Apple ne disposent pas de ce mode.

Quels AirPods disposent de l’audio adaptatif ?

La liste donnée par Apple comprend les AirPods 4 avec réduction active du bruit, AirPods 5, AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 et AirPods Max 2. Attention à la précision « avec réduction active du bruit » pour les AirPods 4 : le nom de la génération ne suffit pas à identifier la bonne version. Les AirPods Pro de première génération et le premier AirPods Max ne figurent pas dans cette liste.

Vous pouvez retrouver le nom et la référence de vos écouteurs dans leurs réglages sur l’iPhone. Mieux vaut faire cette vérification avant de chercher une option absente : la présence du Bluetooth ou d’un mode Transparence ne signifie pas automatiquement que l’audio adaptatif est proposé.

Quel côté choisir selon la situation ?

À la maison, si vous souhaitez rester attentif à une personne qui s’adresse à vous, essayez le côté qui laisse davantage passer l’environnement. Dans un espace bruyant où vous voulez vous concentrer sur votre écoute, testez plutôt le côté réduction du bruit. Ce sont des points de départ, pas des niveaux universels : votre pièce, votre position et les bruits présents changent le résultat.

Gardez le même extrait musical pendant la comparaison. Un passage calme suivi d’un refrain très dense peut donner l’impression que le bruit extérieur a changé alors que c’est surtout la musique qui le masque davantage. Vous pouvez également mettre brièvement la lecture en pause pour distinguer ce que vous entendez autour de vous.

Adaptatif ou Transparence : pourquoi ce n’est pas le même choix

Le mode Transparence vise à laisser entendre l’extérieur. L’Adaptatif combine transparence et réduction active du bruit, puis ajuste automatiquement le contrôle sonore lorsque l’environnement évolue. Le curseur sert à personnaliser cet équilibre ; il ne transforme pas les écouteurs en dispositif garantissant que vous entendrez chaque annonce ou chaque personne.

Ne cherchez donc pas forcément à pousser le curseur jusqu’à une extrémité. Si une position intermédiaire vous permet de suivre votre musique tout en restant à l’aise dans la pièce, vous avez trouvé l’usage du réglage. Pour revenir à une isolation plus marquée ou à une écoute ouverte, vous pouvez toujours choisir directement Réduction du bruit ou Transparence dans le même menu.