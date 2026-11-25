Les AirPods 5 sont le choix le plus simple à examiner avec un iPhone si vous recherchez des écouteurs sans embouts ; les Galaxy Buds4 Pro prennent davantage de sens avec un Galaxy compatible et une préférence pour le format intra-auriculaire. Mais le téléphone ne décide pas de tout : le maintien dans vos oreilles, l’autonomie d’une session et le prix français peuvent renverser la recommandation.

Le comparatif publié par Memeburn le 24 novembre met surtout en avant l’écosystème. Pour le lecteur français, nous avons repris les caractéristiques dans les documents Apple et Samsung et remplacé les prix américains par des tarifs en euros relevés en France. Il s’agit d’une comparaison documentaire : nous ne prétendons pas avoir réalisé un face-à-face acoustique ou un test d’autonomie Menow.

En France, l’écart commence à 80,95 euros dans notre relevé

Apple France affiche les AirPods 5 à 149 € et les AirPods 5 avec Boîtier de charge sans fil à 169 €. La réduction active du bruit est présente sur les deux variantes. Chez LDLC, les Galaxy Buds4 Pro blancs étaient affichés à 249,95 € et en stock lors de notre consultation du 25 novembre 2026.

Ce sont des prix TTC relevés chez les vendeurs cités, hors éventuels frais de livraison, sans reprise ni remboursement différé. Ce relevé n’est pas une recherche du tarif le plus bas du marché. Il place les Samsung 100,95 € au-dessus des AirPods de base, ou 80,95 € au-dessus de la version à 169 €. Une promotion peut changer cette équation : comparez toujours l’offre précise et le vendeur, pas une ancienne différence en dollars convertie comme s’il s’agissait d’un prix français.

Les différences qui comptent vraiment

Critère AirPods 5 AirPods 5 avec boîtier sans fil Galaxy Buds4 Pro Prix français consulté 149 € chez Apple 169 € chez Apple 249,95 € chez LDLC, coloris blanc Format Ouvert, sans embouts Ouvert, sans embouts Intra-auriculaire, embouts S/M/L Réduction active du bruit Oui Oui Oui, avec fonctions adaptatives Écoute avec ANC annoncée Jusqu’à 4 h Jusqu’à 5 h Jusqu’à 6 h Total avec boîtier et ANC Jusqu’à 20 h Jusqu’à 22 h Jusqu’à 26 h Écoute sans contrôle du bruit Jusqu’à 6 h Jusqu’à 7 h Jusqu’à 7 h Recharge du boîtier USB-C USB-C, Qi ou chargeur Apple Watch USB-C et sans fil Volume par balayage sur la tige Non Oui Oui Poids par écouteur 4,3 g 4,3 g 5,1 g avec embout moyen Poids du boîtier 32,3 g 34,7 g 44,3 g Résistance IP57 Écouteurs et boîtier Écouteurs et boîtier Écouteurs seulement Bluetooth 5.3 5.3 6.1

Les durées sont des maxima annoncés par les fabricants, pas des mesures obtenues dans un protocole commun. Le total avec boîtier comprend les recharges successives : il ne correspond pas à une session d’écoute sans interruption.

Avec un iPhone, attention aux fonctions Samsung qui restent sur Galaxy

Les AirPods proposent leur intégration Apple : configuration, fonctions d’écoute adaptatives et audio spatial personnalisé sur les appareils et contenus compatibles. La traduction en direct demande notamment un iPhone compatible avec Apple Intelligence, des logiciels à jour et une langue prise en charge. Le français figure dans la liste Apple ; cela ne signifie pas que n’importe quel iPhone suffit.

Les Galaxy Buds4 Pro restent utilisables avec un iPhone. La documentation de compatibilité Samsung confirme la musique, les appels standards, l’ANC et le mode ambiant via Bluetooth. En revanche, l’iPhone ne bénéficie pas de Galaxy Wearable, de l’audio SSC UHQ 24 bits/96 kHz ou des fonctions Galaxy AI associées. Acheter les Samsung pour leur seule traduction avec un iPhone serait donc un mauvais calcul.

Cela ne rend pas les Buds inutilisables ni automatiquement moins agréables à écouter. Si vous ne supportez pas les écouteurs ouverts ou si les AirPods ne tiennent pas, le format Samsung peut rester un critère décisif. L’absence de certaines fonctions ne remplace pas un essai de maintien.

Sur Android, tous les téléphones ne donnent pas les mêmes Buds4 Pro

Un Xiaomi, un Honor ou un Motorola compatible peut utiliser Galaxy Wearable pour les réglages pris en charge. Les Buds4 Pro ne deviennent donc pas de simples écouteurs privés de toute personnalisation en dehors de Samsung. Mais les fonctions les plus mises en avant restent conditionnées au modèle et au logiciel.

Le tableau Samsung des fonctions selon l’appareil distingue notamment l’audio haute résolution, l’Audio 360, l’interprétation et les gestes de tête des fonctions courantes. Le fait de posséder un Galaxy ne suffit pas non plus à tout débloquer : certaines options demandent une série précise et une version minimale de One UI. Vérifiez la fonction que vous voulez réellement utiliser avec votre référence exacte.

Les AirPods, de leur côté, fonctionnent comme écouteurs Bluetooth avec les appareils d’autres marques, avec des possibilités réduites par rapport à l’intégration Apple. Si vous restez durablement sous Android et recherchez beaucoup de réglages, cette limite mérite de peser dans l’achat. Elle ne constitue pas une preuve que leur rendu musical sera mauvais.

Sans embouts ou avec : le choix que la fiche technique ne peut pas faire

Les AirPods 5 reposent dans l’oreille sans créer l’étanchéité d’un embout en silicone. Les Buds4 Pro utilisent des embouts qui doivent être adaptés au conduit auditif. Cette différence change le contact, le maintien et l’isolation passive avant même l’activation de l’électronique. C’est aussi le point central de notre comparatif entre AirPods 5 et AirPods Pro 3 dans les transports.

Pour un trajet quotidien, une paire qui bouge, oblige à être remise en place ou devient inconfortable après trente minutes peut être un moins bon achat qu’un modèle moins riche en fonctions. Si possible, essayez le format et renseignez-vous avant l’achat sur les conditions de retour applicables aux produits ouverts. Ne supposez pas qu’une différence de 0,8 g par écouteur prédira le confort dans votre oreille.

Apple annonce une réduction du bruit améliorée par rapport aux AirPods 4 avec ANC. L’annonce des AirPods 5 porte sur cette évolution et le format ouvert : elle ne prouve pas une victoire sur les Buds4 Pro intra-auriculaires. Chez Samsung, le système à deux voies associe un haut-parleur de graves et un tweeter. Ni le nombre de transducteurs ni la version du Bluetooth ne permettent de désigner le meilleur son à eux seuls.

Autonomie : les 20 euros supplémentaires chez Apple ne paient pas seulement la recharge

La variante AirPods à 169 € ajoute le volume par balayage, un haut-parleur de localisation dans le boîtier, la recharge Qi/Apple Watch et une autonomie annoncée plus longue. Pour quelqu’un qui écoute longtemps d’une traite, le passage de quatre à cinq heures avec ANC peut compter davantage que la recharge sans fil.

Les Samsung annoncent une heure de plus que cette version Apple, ou deux heures de plus que les AirPods de base. Ce sont des écarts de fiches techniques : les tests ne sont pas identiques. Apple précise par exemple un volume à 50 %, des pistes AAC et certaines fonctions désactivées dans son protocole d’autonomie des AirPods 5. Samsung indique des essais internes avec un smartphone Galaxy et des réglages par défaut. Appels, niveau sonore, fonctions actives et liaison radio peuvent réduire les durées.

Enfin, l’indice IP57 ne doit pas être lu comme une invitation à nager. Les documents Apple réservent la résistance aux activités non aquatiques et précisent qu’elle peut diminuer avec l’usure. Samsung ne couvre pas son boîtier par l’indice des écouteurs. Séchez les appareils avant de les recharger et suivez les consignes du fabricant.

Le meilleur achat dépend de ce que vous utiliserez chaque jour

Avec un iPhone et une préférence pour le format ouvert, les AirPods à 169 € sont la variante la plus complète pour 20 € de plus. Ceux à 149 € restent cohérents si vous voulez réduire la dépense et si quatre heures annoncées avec ANC vous suffisent. La fonction de réduction du bruit n’est pas réservée à la variante chère.

Avec un Galaxy compatible, les Buds4 Pro méritent davantage leur place si vous cherchez des embouts, les réglages Samsung et des sessions plus longues. Sur un autre Android, comparez leur prix avec les fonctions réellement accessibles. Et si vous comptez changer de téléphone bientôt, évaluez les écouteurs avec le prochain appareil : une fonction enfermée dans un écosystème perd son intérêt lorsqu’on quitte celui-ci.