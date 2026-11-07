Airbnb veut vous laisser chercher un logement à la voix : voici ce qui va changer

Vous préparez un week-end et cherchez un logement assez calme pour un bébé, avec une chambre séparée. Aujourd’hui, cela peut vite se transformer en une suite de filtres et d’annonces à rouvrir. Airbnb veut que vous puissiez formuler votre demande à voix haute et retrouver les résultats, la carte et les logements à comparer au même endroit. L’entreprise vise le premier semestre 2027 pour commencer à déployer son nouvel assistant de voyage.

Une demande à la voix peut devenir une recherche avec des filtres

Dans ses résultats du troisième trimestre, Airbnb décrit une recherche capable d’accepter une phrase ou une demande orale. L’exemple donné par l’entreprise concerne un voyage avec un bébé. L’application pourrait proposer des filtres pour les lits bébé, les aires de jeux ou les jouets pour enfants. Vous choisissez ensuite les critères à conserver.

Airbnb présente aussi une comparaison côte à côte des logements déjà enregistrés dans vos favoris. L’intérêt est de faire ressortir les différences sans passer sans cesse d’une annonce à l’autre. Pour décider, mieux vaut encore revenir à l’annonce et aux conditions de réservation si un détail compte vraiment, comme la présence d’un ascenseur ou le prix total du séjour.

La carte et le calendrier doivent s’adapter à la question

Le projet d’assistant va plus loin que la recherche. Airbnb prévoit de composer l’écran en fonction de la demande, avec des cartes, des photos, des calendriers ou des itinéraires. Pour un week-end sans voiture, une carte peut être plus utile qu’une réponse écrite. Quand plusieurs personnes hésitent entre deux logements, la comparaison est plus pertinente. Airbnb compte aussi aider les voyageurs à modifier une réservation ou à résoudre un problème de paiement depuis l’application.

Le calendrier annoncé concerne le début du déploiement du nouvel agent. Airbnb ne donne dans cette annonce ni date française ni liste des langues pour la recherche vocale. L’assistant d’aide aux clients, qu’Airbnb dit déjà proposer dans plus de 50 langues, est un service distinct.