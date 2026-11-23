Honor 700 le 23 novembre, Huawei Mate X8 le 24 et vivo X500 en Inde le 26 : les rendez-vous confirmés, avec les horaires disponibles pour Paris.

Honor lundi, Huawei mardi, vivo jeudi : trois rendez-vous smartphones sont confirmés pour la semaine du 23 novembre. Ils concernent la série Honor 700 et le pliable Mate X8 en Chine, puis les X500 de vivo en Inde. Voici les dates, les horaires disponibles pour Paris et la portée exacte de ces présentations.

Honor 700 : lundi 23 novembre à 7 h 30 à Paris

Les Honor 700, 700 Pro et 700S ouvrent la semaine. La publication officielle sur le forum Honor annonce la présentation du 23 novembre à 14 h 30 en Chine, soit 7 h 30 en France métropolitaine. Le rendez-vous se tient à Wuhan.

La notice des opérations de lancement cite les trois modèles et fixe au jour de la présentation la fin des réservations préalables correspondantes. Elle décrit des offres de la boutique chinoise, sans établir de conditions de vente françaises.

L’événement permettra de préciser les différences entre les trois versions et leurs tarifs locaux. Il faut distinguer cette présentation de la gamme d’une annonce européenne : aucune offre française ne se déduit des réservations ouvertes en Chine.

Huawei Mate X8 : mardi 24 novembre, également à 7 h 30

Huawei confirme directement le rendez-vous sur sa page consacrée à la présentation du Mate X8 : le nouveau pliable sera dévoilé le 24 novembre 2026 à 14 h 30 en Chine. Pour suivre depuis Paris, cela correspond aussi à 7 h 30.

Cette page officielle confirme le modèle et son événement, mais ne publie ni prix ni caractéristiques détaillées. Les chiffres de batterie ou de photo qui circulent avant mardi doivent donc être distingués de la fiche finale du fabricant. La date d’une éventuelle commercialisation française ne figure pas dans cette annonce.

Vivo X500 : jeudi 26 novembre pour le lancement indien

Dans une publication datée du 16 novembre, le compte officiel vivo India confirme le lancement de la série X500 le 26 novembre 2026. Le message accompagne l’annonce d’images présentées comme prises avec le X500 Pro Max : il s’agit de photographies promotionnelles créditées par vivo, pas d’un essai indépendant.

Le rendez-vous concerne l’Inde, donc une étape de distribution sur ce marché. Il ne signifie ni première présentation mondiale de la famille ni annonce française. La publication consultée ne donnant pas d’heure, aucun créneau parisien n’est attribué à cet événement ici.

Date Appareils Marché Heure à Paris Lundi 23 novembre Honor 700, 700 Pro et 700S Chine 7 h 30 Mardi 24 novembre Huawei Mate X8 Chine 7 h 30 Jeudi 26 novembre Série vivo X500 Inde Non précisée dans la publication consultée

Les horaires chinois sont convertis en heure d’hiver pour Europe/Paris, avec sept heures de décalage. Pour un achat en France, les éléments encore attendus restent les modèles officiellement distribués, les prix TTC en euros et les dates de disponibilité locale.