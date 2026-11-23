Le jeu de combat devait sortir le 4 décembre. Eksil repousse son lancement Steam au printemps 2027 après les retours des joueurs.

Acts of Blood : prévu en décembre, le jeu de combat est repoussé au printemps 2027

Acts of Blood ne sortira pas sur Steam le 4 décembre 2026. Dans un message publié le 22 novembre, Eksil Team décale son jeu de combat au printemps 2027. L’équipe veut consacrer davantage de temps aux problèmes signalés par les joueurs et les testeurs. Aucun nouveau jour de sortie n’est fixé.

Le message signé par le créateur Fajrul FN explique que les retours du public, des testeurs et de l’équipe ont conduit à cette décision. Il faut donc retirer le jeu du calendrier de décembre : le printemps reste une fenêtre de lancement, pas une réservation pour un mois précis.

La réactivité des combats était déjà au centre des retours

Ce report intervient après un point de développement du 2 novembre. Fajrul y évoquait notamment la détection des coups, le ciblage, les parades et les esquives. Il indiquait également retravailler les ennemis qui suivent trop agressivement les mouvements du joueur, les transitions d’animation et la manière d’expliquer les mécaniques.

Ces éléments éclairent le travail en cours ; ils ne constituent pas une liste de corrections déjà terminées. Pour un jeu fondé sur l’enchaînement des attaques et des contres, la distinction compte : un système de combat intéressant sur le papier doit aussi répondre au moment où le joueur intervient.

Une démo pour découvrir le jeu avant la nouvelle échéance

La fiche Steam d’Acts of Blood propose toujours le téléchargement d’une démo. Elle annonce une interface et des sous-titres français, mais pas de doublage français. Le jeu complet est une aventure solo à la troisième personne : Hendra cherche à venger sa famille dans la ville indonésienne de Bandapa.

Les combats mêlent coups à mains nues, armes récupérées et interactions avec le décor. Les objets environnants doivent participer aux affrontements, plutôt que simplement les habiller. Le jeu revendique aussi une violence graphique marquée.

Pour essayer la démo, ouvrez sa page Steam et repérez la section consacrée à son téléchargement. Le résultat permettra de juger les sensations de cette version, sans présumer de celles du jeu final. Au moment de notre vérification, la boutique affichait encore décembre 2026 : l’annonce du 22 novembre est le calendrier le plus récent à retenir.