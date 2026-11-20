8BitDo reprend la silhouette et les boutons de la manette GameCube, mais son GC Bluetooth Gamepad fonctionne sur Switch, Switch 2 et PC Windows. C’est son argument face à la manette sans fil de Nintendo, officiellement réservée à la Switch 2. Pour un joueur qui partage son temps entre une console et un ordinateur, l’intérêt dépasse donc le souvenir d’une ancienne manette.

La même disposition, avec des composants modernes

La fiche officielle du GC Bluetooth Gamepad annonce des sticks magnétiques TMR, des contours octogonaux et des gâchettes linéaires à effet Hall. La disposition A/B/X/Y reste celle de la GameCube. Une touche ZL vient compléter Z, avec vibrations, capture et fonction turbo. Les caractéristiques promettent une commande remise au goût du jour ; elles ne constituent pas une mesure indépendante de précision ou de latence.

Le contour octogonal est surtout intéressant pour retrouver des directions bien marquées autour du stick. Pour autant, une forme connue ne garantit pas que l’on retrouvera exactement la résistance des boutons ou la course d’une manette de 2001. Un essai en main serait nécessaire pour départager les sensations.

Sur PC, le mot Bluetooth demande une précision

Malgré son nom, la connexion Bluetooth est annoncée pour les Switch. Sur Windows, les modes indiqués sont le récepteur 2,4 GHz et le câble USB-C. Le récepteur et un câble sont inclus. Windows 10 à partir de la version 1903 est mentionné comme minimum.

Appareil Connexion annoncée par 8BitDo Conséquence pratique Switch et Switch 2 Bluetooth, 2,4 GHz ou USB-C Plusieurs possibilités suivant l’installation PC Windows 2,4 GHz ou USB-C Prévoir le récepteur ou le câble, même si le PC possède du Bluetooth GameCube d’origine Non comprise dans les compatibilités de cette fiche Ne pas assimiler sa forme à un branchement direct sur une ancienne console

Cette distinction compte aussi sur un ordinateur portable : une prise occupée par le récepteur peut manquer pour un autre accessoire. Avec une station d’accueil, un câble peut être plus simple à conserver à demeure. Le choix entre ces deux branchements dépend ici de l’installation, pas d’un avantage de latence que nous aurions mesuré.

Face à la manette Nintendo, deux objectifs différents

Nintendo précise dans sa foire aux questions française de la Switch 2 que sa manette GameCube sans fil n’est pas compatible avec la première Switch. Elle est conçue pour la Switch 2. La présentation de Nintendo GameCube – Nintendo Classics la destine aux classiques de la console et réserve son achat aux abonnés Nintendo Switch Online.

L’8BitDo prend une autre direction : conserver une disposition reconnaissable tout en passant d’une machine à l’autre. En revanche, il ne suffit pas de lire « compatible Switch 2 » pour conclure que tous les jeux accepteront chaque bouton ou chaque fonction de la même manière. Le comportement des gâchettes analogiques, notamment, ne doit pas être extrapolé à l’ensemble des logiciels sans vérification.

Pour choisir, partez donc du jeu que vous lancez réellement. Si vous cherchez avant tout les classiques GameCube du service Nintendo, vérifiez la prise en charge dans ce contexte précis. Si vous voulez utiliser le même périphérique sur Switch et Windows, la compatibilité étendue de l’8BitDo est son avantage concret. Une préférence de forme ne permet pas, à elle seule, de déclarer l’un des deux modèles meilleur partout.

Un lancement annoncé, pas encore un prix français établi

La boutique officielle affiche un départ des expéditions le 10 décembre 2026 et un prix de 49,99 dollars, soit environ 45 € au taux de référence de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2026 (1 € pour 1,0992 dollar). Cette conversion est hors livraison, taxes ou frais d’importation éventuels : ce n’est pas un tarif français TTC confirmé.

À ce stade, un comparatif fondé sur un écart de prix en France serait prématuré. Le vrai fait vérifiable est la combinaison de plateformes et de connexions proposée. C’est elle qui permet déjà de savoir si cette nouvelle manette répond à un usage que le modèle Nintendo ne couvre pas officiellement.