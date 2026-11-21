Une nouvelle partie peut donner une autre raison de revenir à un jeu Switch. Changer de maison dans Fire Emblem, découvrir un combattant de Smash ou réunir d’autres amis dans Mario Party ne produit pas la même expérience. Pour choisir un titre que vous relancerez longtemps, demandez-vous surtout ce que vous avez envie de refaire.

Une sélection publiée par SVG remet cinq références en avant. Voici leurs possibilités concrètes, les compléments payants et le type de session auquel chacune se prête. Leur ancienneté permet aussi de commencer par regarder ce que vous possédez déjà.

Breath of the Wild, pour explorer avec une autre méthode

Dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, revenir en Hyrule peut consister à changer de parcours et à expérimenter davantage. Au lieu de chercher immédiatement l’objectif principal, on peut s’attarder sur une région ou essayer une approche différente d’un obstacle. C’est un choix adapté aux joueurs qui trouvent leur plaisir dans l’exploration et l’improvisation.

Avant d’acheter un complément, distinguez le jeu de base et ses contenus additionnels. Reprendre une partie sans suivre son ancien itinéraire constitue déjà une expérience à tenter. Ce choix convient à ceux qui aiment se fixer leurs propres objectifs, avec suffisamment de temps pour explorer.

Jamboree, si votre groupe veut alterner les défis

Super Mario Party Jamboree réunit sept plateaux et plus de 110 mini-jeux, selon Nintendo. La variété des épreuves et les interactions du groupe donnent des soirées différentes. Changer de partenaires peut modifier l’ambiance autant que changer de plateau.

Son intérêt dépend donc de vos habitudes. Si vous réunissez régulièrement plusieurs personnes devant la console, il peut revenir souvent sur le téléviseur. Si vous jouez principalement seul, regardez d’abord les modes qui vous attirent. La version Switch et sa mise à niveau Switch 2 doivent aussi être distinguées avant l’achat.

Three Houses, pour découvrir d’autres personnages

Dans Fire Emblem: Three Houses, le choix initial de la maison organise votre relation avec les élèves et votre parcours dans Fódlan. Le jeu associe combats tactiques au tour par tour et accompagnement de votre groupe à l’Académie. Recommencer permet de s’intéresser à d’autres personnages et de composer une autre équipe.

Ce retour demande davantage d’investissement qu’une course de Mario Kart. Choisissez-le si vous aimez reprendre une campagne et développer des unités. Le contenu additionnel Ombres embrasées possède ses propres sauvegardes : Nintendo le présente comme une histoire supplémentaire, accessible avec le pass correspondant.

Mario Kart 8 Deluxe, pour progresser course après course

On peut revenir à Mario Kart 8 Deluxe pour améliorer ses trajectoires, essayer un autre véhicule ou courir avec des proches. Une courte session suffit pour retrouver les commandes. Chercher une meilleure performance en solitaire et disputer une coupe entre amis entretiennent des plaisirs différents.

Le Pass circuits additionnels ajoute 48 circuits. Il s’achète séparément ou fait partie des avantages Nintendo Switch Online + Pack additionnel pendant l’abonnement. Vérifiez votre accès existant avant de payer une seconde fois pour les mêmes courses.

Smash Ultimate, pour changer de combattant et de règles

Super Smash Bros. Ultimate permet des affrontements jusqu’à huit participants, comme le confirme Nintendo. Revenir avec un nouveau personnage oblige à réapprendre sa portée, son rythme et ses possibilités. Le jeu peut ainsi accompagner un groupe occasionnel ou un joueur qui veut approfondir un combattant.

Pour départager ces cinq titres, partez de votre prochaine soirée. Mario Kart convient à quelques courses, Jamboree à une réunion de joueurs, Three Houses à une campagne suivie. Breath of the Wild laisse davantage de place à votre itinéraire, tandis que Smash récompense l’envie de maîtriser progressivement de nouvelles façons de combattre.