FISHER a remporté la première course de célébrités organisée avec les petites F1 LEGO à Las Vegas, devant Jordan Chiles et Hannah Waddingham. Le spectacle du 21 novembre réunissait 11 invités, chacun aux couleurs d’une écurie. Gordon Ramsay défendait celles de McLaren, tandis que LISA représentait Ferrari.

De vraies voitures à conduire, pas des modèles à exposer

La taille prête à sourire, mais les pilotes montaient réellement dans ces monoplaces. Dans sa présentation de la course, LEGO indique que chaque voiture compte plus de 28 000 briques et peut atteindre 25 km/h. Des éclairages LED ont été ajoutés pour cette apparition nocturne.

Leur construction mobilise des compétences qui dépassent un assemblage domestique : 20 designers, ingénieurs et constructeurs ont consacré plus de 6 400 heures au développement, à Kladno, en République tchèque. Ces petites voitures avaient déjà participé à une parade au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Qui conduisait pour quelle équipe ?

Écurie Invité Mercedes Carl Cox Ferrari LISA Red Bull FISHER McLaren Gordon Ramsay Racing Bulls Jack Whitehall Alpine Dynamo Haas Jordan Chiles Audi Hannah Waddingham Williams Caleb McLaughlin Aston Martin Brendan Hunt Cadillac Terry Crews

Un podium confirmé et des images pour voir la différence d’échelle

Le reportage photo officiel de la Formule 1 confirme le podium et montre les invités au volant. C’est aussi la meilleure façon de comprendre les proportions : les conducteurs dépassent largement de leurs petites monoplaces, au milieu des couleurs et des logos des équipes.

La séquence vidéo de la course permet d’en apprécier le mouvement. Ces véhicules constituent une réalisation événementielle ; les confondre avec les petites références F1 présentes dans les rayons donnerait une idée trompeuse de leur taille et de leur fonctionnement.