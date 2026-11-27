Le jour, vous cultivez et renforcez les défenses. La nuit, les récoltes deviennent une source d’énergie contre les créatures. Sortie française le 28 novembre.

Les récoltes de 100th Dawn: Farm & Defense ne servent pas seulement à faire prospérer une ferme. La nuit, elles fournissent une énergie qui aide à repousser les créatures. Ce mélange de culture et de défense de position est annoncé sur Nintendo Switch pour le 28 novembre 2026 dans le calendrier français.

Le jeu de GAME NACIONAL propose un objectif délimité : survivre cent jours sur une île mystérieuse pour atteindre l’ouverture d’un portail principal. La date du 28 novembre compte donc si vous suivez les sorties du week-end : il ne faut pas le présenter comme déjà lancé le vendredi 27.

La ferme prépare la défense de la nuit suivante

Dans la description fournie par l’éditeur à Nintendo, l’exploration, les cultures et la collecte de ressources servent à renforcer les obélisques dispersés sur l’île. Les créatures sortent de leurs repaires la nuit et deviennent plus agressives à mesure que les journées passent.

Le croisement des deux genres vient de cette dépendance : les activités agricoles alimentent aussi la résistance aux attaques. Le cadre annoncé s’éloigne donc d’une promenade où l’on pourrait laisser indéfiniment les cultures de côté sans autre enjeu. Il faudra répartir son attention entre les ressources à obtenir et la défense à préparer.

Un portail apparaît tous les vingt-cinq jours, avant l’échéance des cent jours pour le portail principal. Ce sont des jalons de progression internes au jeu. Ils ne permettent pas de calculer une durée réelle de partie : les sources consultées ne précisent pas combien de minutes correspond une journée.

Une aventure solo, annoncée pour la première Switch

Le catalogue de Nintendo France classe 100th Dawn parmi les jeux Switch et donne sa sortie au 28 novembre. La fiche de l’éditeur indique un seul joueur : aucune coopération n’est annoncée dans cette présentation.

La langue mérite aussi une vérification avant de se décider. La fiche régionale officielle consultée liste l’anglais, le japonais et le portugais, sans français. La présence d’un descriptif traduit sur le site Nintendo ne suffit pas à garantir que les menus et dialogues du logiciel le seront également. Le tableau des langues de la fiche française affichée sur votre console reste le point à contrôler.

Enfin, la mention Switch ne prouve pas l’existence d’une édition native Switch 2. Pour cette sortie, les informations établies portent sur le jeu Switch et sur sa boucle de préparation diurne et de défense nocturne. Les performances, la difficulté réelle et la variété des nuits devront être appréciées dans la version commercialisée ; elles ne se déduisent pas du seul objectif des cent jours.